L'ASSE disputait sa dernière rencontre de préparation contre le promu italien de Venezia FC (4-3). À l'issue de cette victoire spectaculaire, le coach stéphanois Ian Cathro s'est livré sur le match et la préparation. Voici ses mots.

Ian Cathro (coach de l'ASSE) : "C'était un match très disputé, et c'est exactement ce qu’on recherche. On voulait être confrontés à la difficulté, être mis à l'épreuve. On voulait se mesurer à de bonnes équipes et à de bons joueurs. Et puis, on a tous un ego. Il n'existe donc pas vraiment de match amical quand chacun veut prouver sa valeur. C'est une bonne chose. Nous avons été compétitifs et c'est un point positif."

"On est restés fidèles à notre organisation. Il faut aussi comprendre que l'adversaire est sur le terrain et qu'il cherche lui aussi à imposer son jeu." (Ian Cathro après ASSE-Venise)

"Le match a connu plusieurs phases. Au début, on a essayé d'attaquer la profondeur. On a aussi cherché à combiner dans l'axe pour voir si on pouvait créer des déséquilibres au milieu de terrain. On ne l'a pas fait autant qu'on l'aurait souhaité. On doit progresser dans ce domaine. Mais on a tout de même trouvé des espaces, ce qui nous a permis de nous créer des situations et des occasions près du but. Au fil de la rencontre, c’est devenu plus difficile car beaucoup de joueurs ont disputé 90 minutes pour la première fois de la préparation. Dans ces conditions, la solidarité a pris encore plus d'importance en fin de match. Mais c’est ce que je voulais voir.

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On est restés fidèles à notre organisation. Il faut aussi comprendre que l'adversaire est sur le terrain et qu'il cherche lui aussi à imposer son jeu. Dans les vingt dernières minutes, on n’avait plus l'énergie nécessaire pour presser constamment vers l'avant et redescendre. On est donc restés dans notre bloc, et je pense que c'était un très bon travail collectif de défense. Je l'ai déjà dit : on veut pas être la meilleure équipe offensivement, ni la meilleure équipe défensivement. On veut être la meilleure équipe tout simplement. Ça veut dire qu'il faut être performant dans toutes les phases du jeu. Aujourd'hui, on n’a pas tout réussi, mais on a montré plusieurs aspects intéressants."

"Oui, je suis satisfait de notre préparation. Mais, au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance."

"Je pense que les joueurs se sentent de plus en plus à l'aise avec notre organisation, notre structure et notre manière de jouer. Vous l'avez vous-mêmes souligné : le match a été très engagé. C'est ce que nous voulons. On voulait lutter pour chaque ballon, pour chaque duel. Du début à la fin de cette préparation, je pense qu'on a progressé, c'est évident, mais la préparation est maintenant terminée. Les joueurs vont pouvoir bénéficier d'un peu de repos, ils en ont besoin. Ensuite, dès la semaine prochaine, les choses sérieuses vont commencer."

"Oui, je suis satisfait de notre préparation. Mais, au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. On n’aurait pu perdre tous nos matches amicaux et aller malgré tout à Sochaux avec l'ambition de gagner. On aurait aussi pu réaliser de très mauvaises séances d'entraînement et avoir la même volonté. Globalement, je pense qu’on a bien travaillé, mais je sais que ça ne compte plus vraiment maintenant. Personne ne s'intéressera à notre préparation une fois le championnat lancé."