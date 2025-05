Revenu dans le Forez en janvier 2024, Yvann Maçon s'est montré être un élément essentiel du retour de l'ASSE en Ligue 1. Le guadeloupéen a vécu une première partie de saison délicate avec plusieurs soucis au genou. Revenu dans le groupe en février, l'ancien Dunkerquois avait retrouvé une place dans le XI d'Eirik Horneland. Depuis l'officialisation de sa suspension face à l'OL, Yvann Maçon n'a plus été titularisé avec les Verts. Il a d'ailleurs été envoyé en réserve ce week-end alors que le groupe professionnel jouait sa peau à Reims.

Alors en prêt au Maccabi Tel Aviv, Yvann Maçon était revenu dans le Forez en janvier 2024. La situation géopolitique en Israël a compromis le prêt du latéral. L'ASSE qui avait alors besoin d'un renfort à ce poste avait une solution toute trouvée. Titulaire à 19 reprises (championnat et barrages confondus), le guadeloupéen s'est montré comme un cadre d'Olivier Dall'Oglio.

Yvann Maçon avait même inscrit un but décisif à Metz lors du barrage retour avant que le VAR ne revienne sur une faute de Sissoko. Suspendu lors de la 1ʳᵉ journée de Ligue 1, il dispute alors les 2 rencontres suivantes. Le latéral stéphanois se blesse ensuite au ménisque et doit manquer plusieurs semaines de compétition. Il effectue alors son retour début novembre avant de se blesser à nouveau, 2 semaines plus tard.

Une suspension qui change tout ?

Le joueur effectue alors son retour dans le groupe à Lille pour sa première sous les ordres d'Eirik Horneland. Il sera à nouveau blessé les 2 matchs suivants avant de retrouver définitivement une place dans le onze. Yvann Maçon enchaîne 6 titularisations consécutives et semble avoir retrouvé sa place. Il écope de 3 cartons jaunes durant ces 6 journées, synonyme de suspension pour le derby.

1 semaine avant le derby, cette suspension étant actée, Eirik Horneland décide de titulariser Dennis Appiah en défense et relègue Yvann Maçon sur le banc. L'ASSE fait alors match nul 3-3 face à Brest et le guadeloupéen ne rentre pas en jeu. À son retour de suspension, le coach stéphanois ne l'utilise pas à Strasbourg et le fait rentrer dans le temps additionnel face à Monaco alors que le score est scellé.

L'ASSE l'a envoyé en réserve

1 semaine plus tard, Eirik Horneland ne le retient pas dans son groupe pour le déplacement à Reims. Une absence qui interroge puisque le joueur a été envoyé en réserve. Yvann Maçon s'est montré fautif sur le but encaissé par les Verts lors de la victoire 2-1 face à Chamalières. Malgré une bonne attitude, le joueur a semble-t-il manque de rythme pour exprimer la plénitude de son potentiel.

Quid de la situation d'Yvann Maçon à l'ASSE ? Pour rappel, le joueur arrivera en fin de contrat cet été, mais aurait prolongé de 2 ans lors du dernier mercato estival comme évoqué par Bernard Lions en septembre dernier. Le club stéphanois n'a pas donné la moindre nouvelle à ce sujet.