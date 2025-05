La réserve de l'ASSE jouait le dernier match à domicile de la saison contre FC Chamalières. Maintenus et ayant rempli l'objectif, les deux matchs restants vont permettre de préparer la saison prochaine pour les joueurs de Sylvain Gibert. L'occasion de dire aurevoir à certains qui nous quitteront en fin de saison et d'offrir du temps de jeu à des joueurs qui intègreront l'effectif l'année prochaine. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 18h.

Avec 32 points, la réserve a obtenu son maintien dans cette poule relevé de N3. Auteur d'une belle deuxième partie de saison, l'ASSE évoluera la saison prochaine à nouveau dans cette poule.

La compo de l'ASSE

XI de départ : B. Fall – Kinunga, Ndiaye, J. Mouton, Maçon – Fomba (cap), C. Fall, Gauthier – Agesilas, El Jamali, Mayilla.

Sont entrés en jeu : Tatuszka, Cateland, Dieye.

Résumé de la rencontre

Privée de compétition le week-end précédent, l'équipe Réserve retrouvait les terrains ce samedi soir à l’occasion de son dernier match à domicile de la saison, face à Chamalières. Déjà assurés du maintien en N3 depuis leur match nul (0-0) à Hauts Lyonnais lors de l’avant-avant-dernière journée, les Verts souhaitaient néanmoins prolonger leur belle série de quatre matchs sans défaite. Malgré une bonne dynamique et une occasion franche d’Enzo Mayilla juste avant la pause, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge.

Dès la reprise, les Stéphanois se montrent entreprenants. Sur une superbe ouverture de Jules Mouton, Nadir El Jamali déborde sur le flanc droit et adresse un centre parfait pour Antoine Gauthier, qui conclut et ouvre le score (ASSE 1-0 Chamalières, 48e). Dans la foulée, les hommes de Sylvain Gibert se procurent plusieurs occasions nettes pour faire le break, sans parvenir à concrétiser. Chamalières ne baisse pas les bras et parvient à égaliser sur corner à dix minutes du terme (ASSE 1-1 Chamalières, 80e). Mais les Verts, solides et déterminés, arrachent la victoire en toute fin de match grâce à un second but d’Antoine Gauthier, déjà buteur lors de la précédente réception face à Bourgoin (3-1) (ASSE 2-1 Chamalières, 90e).

La semaine prochaine, pour la dernière rencontre de l'année, les Verts se déplaceront à Mâcon pour y affronter Maconnais UF le samedi à 18h. Une dernière rencontre avant des vacances bien méritées !

Crédit photo : asse.fr