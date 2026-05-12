Il y a exactement 50 ans, deux poteaux carrés privaient l'ASSE de la Coupe des Champions face au Bayern Munich. Ce matin à Geoffroy-Guichard, ces mêmes poteaux carrés sont de retour. Un clin d'œil magique avant le Match des Héros du 31 mai.

Les poteaux carrés de retour au Chaudron

C'est le détail qui va faire sourire les supporters stéphanois. À l'occasion du 50e anniversaire de la finale de Glasgow, l'AS Saint-Étienne (ASSE) a décidé d'installer de véritables poteaux carrés dans les cages de Geoffroy-Guichard. Ils ont été mis en place et testés ce matin au Chaudron, en hommage à ces deux frappes qui ont changé l'histoire du club et du football français le 12 mai 1976.

Le symbole est fort. Ces poteaux carrés, entrés dans la légende, sont devenus au fil des décennies bien plus qu'un simple élément de jeu. Ils représentent à eux seuls l'injustice de cette soirée à Hampden Park, la malédiction d'une finale perdue 1-0 malgré un xG supérieur, plus de tirs et une domination évidente sur le Bayern Munich. Deux frappes sur le montant. Zéro but. Une douleur collective qui ne s'est jamais vraiment éteinte.

ASSE : Un clin d'œil pour le Match des Héros du 31 mai

Ces poteaux carrés seront utilisés lors du Match des Héros prévu le 31 mai, événement qui réunira des légendes de l'ASSE pour célébrer cet anniversaire historique. Une façon de rejouer symboliquement cette finale, de rendre hommage à Larqué, aux frères Revelli, à Santini, Sarramagna, Lopez et tous ceux qui ont porté le maillot vert jusqu'au sommet de l'Europe.

Pas d'inquiétude pour vendredi soir : les poteaux carrés seront retirés avant le play-off contre le Red Star ou Rodez. Le Chaudron retrouvera ses cages réglementaires pour un match qui engage lui aussi l'avenir du club, cinquante ans plus tard.

La grande histoire et la petite histoire se croisent cette semaine à Saint-Étienne. Et les poteaux carrés, eux, n'ont pas fini de faire parler.

Source : Antoine Chirat