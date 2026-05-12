L’ASSE tient donc son nouvel intendant. Selon Le Dauphiné Libéré, Julien Brouard va rejoindre le club stéphanois après avoir occupé cette fonction au FC Annecy depuis 2023. Une arrivée qui confirme la volonté des dirigeants de renforcer la structure interne autour du groupe professionnel.

Le profil de Julien Brouard illustre parfaitement cette logique de réorganisation. À Annecy, il gérait déjà une large partie du quotidien logistique du club. Son expérience allait bien au-delà de la simple gestion des équipements.

Selon son parcours professionnel, ses missions concernaient notamment la gestion du matériel d’entraînement et de match, l’organisation des vestiaires, la blanchisserie, l’entretien des terrains ou encore le suivi des stocks et du réapprovisionnement.

Un rôle discret mais central dans la vie d’un groupe professionnel.

L’ASSE veut moderniser son fonctionnement

Ce recrutement intervient quelques semaines après la publication par l’ASSE de plusieurs offres d’emploi destinées à renforcer l’encadrement du groupe professionnel. Le club recherchait notamment un intendant ainsi qu’un player care manager.

Ces annonces avaient déjà laissé entrevoir une volonté claire : structurer davantage les missions autour du vestiaire et professionnaliser certains secteurs du quotidien.

Historiquement, plusieurs fonctions reposaient sur des profils très polyvalents au sein du club. Frédéric Emile l’avait lui-même expliqué récemment en rappelant qu’il avait longtemps assuré un mélange de missions entre intendance et organisation sportive.

L’arrivée de Julien Brouard s’inscrit donc dans une nouvelle répartition des responsabilités.

Un parcours atypique avant le football professionnel

Avant de rejoindre Annecy, Julien Brouard avait connu plusieurs expériences professionnelles très différentes. Il avait notamment travaillé dans le transport, la logistique, la sécurité ou encore le bâtiment.

Son passage dans la sécurité événementielle l’avait déjà amené à évoluer autour du sport professionnel, avec des missions liées à l’accueil des joueurs, du staff et des VIP.

Depuis deux saisons à Annecy, il avait ensuite intégré le fonctionnement quotidien d’un club professionnel de Ligue 2. Une expérience précieuse avant de rejoindre un environnement beaucoup plus exposé médiatiquement comme celui de l’ASSE. À travers ce recrutement, les dirigeants stéphanois poursuivent donc un travail de fond, de l'ombre, mais forcément essentiel dans le fonctionnement moderne d’un club professionnel.