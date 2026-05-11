À quelques jours des play-offs, les temps de jeu de l’ASSE racontent beaucoup de choses sur cette saison. Derrière les chiffres se dessinent les hommes forts de Philippe Montanier, les blessures qui ont déséquilibré le groupe, mais aussi les limites d’un effectif parfois trop dépendant de certains cadres.

Le premier constat saute immédiatement aux yeux : Mickaël Nadé a été l’homme de base de cette saison stéphanoise. Avec 2 889 minutes disputées et 33 titularisations en 34 matchs, le défenseur central a traversé l’exercice comme un véritable pilier. Dans une saison marquée par les absences défensives, les blessures et les changements constants derrière, il est resté le seul repère totalement stable, et ce, même si ce samedi il a laissé sa place à Maxime Bernauer avant de rentrer en jeu en seconde mi-temps.

Derrière lui, Gautier Larsonneur conserve un volume de jeu impressionnant malgré son absence lors de la dernière journée au profit de Brice Maubleu. Le gardien reste l’un des joueurs les plus utilisés du groupe avec 2 700 minutes disputées.

Le secteur offensif a porté l’ASSE

Offensivement, les chiffres confirment ce que l’on a vu toute la saison : l’ASSE a énormément reposé sur son trio Boakye - Stassin - Davitashvili.

Augustine Boakye dépasse les 2 400 minutes. Lucas Stassin franchit lui aussi la barre des 2 200 minutes avec un rôle devenu central dans l’animation offensive. Quant à Zuriko Davitashvili, ses 2 117 minutes auraient probablement été encore plus élevées sans sa blessure contre Troyes.

Irvin Cardona complète ce noyau offensif avec presque 2 000 minutes disputées malgré un statut parfois hybride entre titulaire et supersub. Sa fin de saison plus compliquée n’efface pas son importance globale dans le groupe.

Ces chiffres montrent surtout que lorsque plusieurs de ces joueurs majeurs ont disparu en même temps, l’ASSE a immédiatement perdu en fluidité et en efficacité.

Des blessures qui ont tout changé

Le tableau des temps de jeu permet aussi de mesurer l’impact énorme des blessures sur cette fin de saison.

Florian Tardieu reste dans le top 10 malgré une longue absence. Mahmoud Jaber, qui n’a pas joué durant de longues semaines et voit sa saison terminée, conserve plus de 1 400 minutes de jeu au compteur. Chico Lamba, Le Cardinal, Moueffek ou encore Pedro ont eux aussi vu leur dynamique stoppée brutalement à un moment ou à un autre de cette fin de saison.

Au moment le plus important de la saison, Philippe Montanier a perdu une grande partie de sa structure habituelle. Le dernier mois a obligé le staff à bricoler constamment son onze.

Le cas de Joshua Duffus illustre également cette saison étrange. Seulement 820 minutes disputées, mais une influence souvent importante dans les matchs où il était utilisé. Son doublé contre Amiens rappelle qu’il a souvent apporté lorsqu’il était en pleine possession de ses moyens.

Une ossature claire… mais peu de profondeur

Ces temps de jeu montrent finalement une équipe très hiérarchisée. L’ASSE possède une vraie ossature forte, mais les écarts deviennent rapidement importants derrière les titulaires habituels.

Luan Gadegbeku, Djylian N’Guessan ou Paul Eymard ont dû être lancés dans des contextes parfois compliqués malgré leur faible expérience professionnelle.

Le sprint final a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis plusieurs mois : l’ASSE avait une équipe compétitive pour jouer la montée, mais probablement pas une profondeur d’effectif suffisante pour absorber autant de blessures simultanées.

Reste désormais à savoir si ce noyau dur sera capable de relancer immédiatement la machine lors des play-offs.