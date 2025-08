L'ASSE affronte le SM Caen ce vendredi à 10h en ouverture du prestigieux tournoi international de Ploufragan. Résumé du match suivi grâce à notre insider sur place @PourTolerance.

XI de départ : Toure - Pedro, Dodote, Kane (joueur à l'essai), Makhloufi - J. Mouton, Fall, Mimoun - Agesilas, Aiki, Ben Tiba.

Le début de match est équilibré, mais ce sont bien les Verts qui se montrent les plus dangereux. Après une belle phase collective, Agesilas déborde côté droit et centre en retrait pour Aiki. L’attaquant stéphanois voit sa frappe heurter le poteau alors que le portier caennais était battu. Une première alerte qui confirme les intentions offensives des Stéphanois.

Malgré cette grosse occasion, les deux formations rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Kevin Pedro, de retour de blessure, laisse sa place à Samy Achour à la mi-temps, dans un souci de gestion de temps de jeu.

Makhloufi délivre l’ASSE sur penalty

Au retour des vestiaires, Agesilas continue de semer le trouble dans la défense normande. Sur une passe millimétrée de Yanis Mimoun, l’ailier ajuste une frappe qui passe tout près de la transversale. Gibert injecte du sang frais avec les entrées de Selwyn et Cheikh pour dynamiser l’attaque et éviter une séance de tirs au but en cas de match nul.

C’est finalement Agesilas, encore lui, qui provoque un penalty après un pressing gagnant. Makhloufi se charge de le transformer avec sang-froid pour donner l’avantage à l’ASSE (1-0). Aiki cède ensuite sa place à Noah Moulin pour les dernières minutes. Ce même Moulin est trouvé par Selwyn, il dribble le gardien et tire. Le caennais dévie et marque contre son camp. 2-0 pour les Verts. C'est le score final !

Makhloufi ouvre le score sur un peno obtenu par Agesilas suite à un bon décalage de Stevens pic.twitter.com/A533cAYorK — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) August 1, 2025

Une première victoire avant le choc face au PSG

Ce succès permet à l’ASSE de bien entamer son tournoi à Ploufragan. La formation stéphanoise disputera son second match de poule ce soir à 18h face au PSG, dans ce qui s’annonce déjà comme un choc entre deux grands centres de formation français.

Les Stéphanois auront à cœur de confirmer leur belle prestation du matin et de faire un pas de plus vers la qualification pour les demi-finales.