Après une première banderole installée mardi à L'Étrat, les groupes de supporters s'en sont de nouveau pris à Pierre Ekwah. Cette fois, ils ont affiché leur message directement à Divonne-les-Bains, où les Verts poursuivent leur stage de préparation.

Le feuilleton Pierre Ekwah continue d'agiter l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Comme l'été dernier, le milieu de terrain se retrouve au cœur des tensions avec une partie des supporters. Présent avec le groupe d'Ian Cathro lors du stage de préparation à Divonne-les-Bains, l'ancien joueur de Sunderland a une nouvelle fois subi la colère des Green Angels avant la large victoire des Verts face à Lausanne (4-0).

Deux banderoles en deux jours

Mardi matin, les supporters ont installé une première banderole devant le centre sportif Robert-Herbin de L'Étrat. Le message ne laissait aucune place au doute : « Ekwah, on ne lâchera pas, casse-toi. »

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Vingt-quatre heures plus tard, les Green Angels ont remis le couvert. Avant le coup d'envoi du match amical remporté 4-0 par les Stéphanois grâce aux réalisations de Jakob Breum, Baallal, Nair et Ballo, le groupe a accroché une nouvelle banderole à proximité du terrain d'entraînement de Divonne-les-Bains : « Ekwah : on te traquera tant que tu porteras ce maillot ! »

La fronde de 2025 laisse des traces

Ces nouvelles actions témoignent d'un ecoeurement toujours très présent envers Pierre Ekwah. L'été dernier, le milieu de terrain avait entretenu un long bras de fer autour de son avenir. Une attitude qui avait profondément agacé une partie des supporters stéphanois.

Si le joueur a finalement réintégré le groupe cet été et participe normalement à la préparation sous les ordres d'Ian Cathro, cela ne semble pas suffire à apaiser les tensions. En l'espace de deux jours, les groupes de supporters ont affiché deux banderoles à son encontre. Dans le même temps, la direction du club, représentée notamment par Huss Fahmy, a échangé avec les groupes de supporters afin d'aborder cette situation devenue particulièrement sensible.

Ces événements illustrent un climat qui demeure particulièrement tendu. Le passif entre Pierre Ekwah et une partie du public stéphanois reste bien présent, conséquence de la fronde du joueur l'été dernier, marquée par son refus de reprendre avec le groupe et par les procédures judiciaires qu'il souhaitait engager contre le club. Aujourd'hui, le divorce entre le milieu de terrain et une partie des supporters semble plus profond que jamais.

Reste désormais à savoir comment le board de l'ASSE entend gérer cette situation dans les semaines à venir. Les performances sportives de Pierre Ekwah permettront-elles, avec le temps, d'apaiser une relation aujourd'hui profondément dégradée, ou la fracture est-elle devenue irrémédiable ?