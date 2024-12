Nouvelle déconvenue hier soir pour l'ASSE face à Toulouse (1-2). Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont pourtant ouvert la marque, mais le réalisme toulousain a fait le reste... Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5)

Des interventions décisives pour le capitaine stéphanois, qui ne peut être tenu pour responsable des deux buts encaissés. Larsonneur a cherché à relancer rapidement pour contourner le bloc toulousain très compact. Cependant, trahi par sa défense à deux reprises, il a encore dû récupérer le ballon au fond de ses filets à deux reprises.

Léo Pétrot (4)

Les semaines passent et se ressemblent pour Pétrot. Solide dans les duels et pour couper les trajectoires, il a toutefois montré des limites face à des adversaires plus rapides et techniques. Sur l'égalisation toulousaine, il manque son dégagement de la tête sur un centre qui traverse toute la surface, une erreur coûteuse.

Dylan Batubinsika (4)

Moins rayonnant qu’à l’accoutumée, Batubinsika s’est appuyé sur son physique, mais a commis plusieurs erreurs techniques dans la relance et des approximations dans son placement. La défense centrale manque de sérénité et la communication entre ses membres laisse à désirer. Batubinsika n'y apparaît plus comme un homme fort.

Yunis Abdelhamid (5)

Quelques bonnes interventions et une participation accrue à la relance depuis la défense. Abdelhamid semble retrouver ses marques après un début de saison compliqué, mais la défense stéphanoise encaisse encore deux buts. Son expérience sera précieuse pour stabiliser l’arrière-garde de l'ASSE qui a encore pêché par inexpérience...

Dennis Appiah (5)

Appiah a montré des jambes à Toulouse. Régulièrement en position de déborder son vis-à-vis, il a délivré une passe décisive pour le but de Lucas Stassin. Plus incisif en deuxième mi-temps, il a été l’un des éléments les plus dangereux sur son côté.

Pierre Ekwah (4)

Ekwah alterne le bon et le moins bon. Ses erreurs techniques sur des passes simples et son positionnement parfois approximatif ont mis ses coéquipiers en difficulté. Plus en vue en seconde période, il s’est illustré avec une belle frappe repoussée par le gardien.

Louis Mouton (3)

Encore une rencontre compliquée pour Mouton. Trop souvent tourné vers ses défenseurs, il n’a pas su se projeter vers l’avant. Ce manque d’impact offensif a empêché l’ASSE de peser en première période. La Ligue 1 semble être un long apprentissage pour lui.

Pierre Cornud (4)

Cornud a éprouvé des difficultés dans son rôle de latéral offensif. Malgré sa réputation pour la qualité de ses centres, il n’a que rarement été en position de les réaliser. Trop souvent réduit à rendre le ballon à ses défenseurs centraux, il n’a pas pesé dans le jeu stéphanois.

Lucas Stassin (5)

Enfin ! Stassin a inscrit son premier but de la saison, libérant toute sa frustration. Chirurgical dans sa finition, il a parfaitement exploité une belle offrande. Un but qui pourrait lui donner la confiance nécessaire pour être plus décisif à l’avenir. Pour le reste, il n'a pu faire autre chose qu'errer aux avant-postes, sans soutien de la part de ses coéquipiers, notamment dans le pressing.

Zuriko Davitashvili (4)

Encore trop timide, le Géorgien a alterné les mauvais choix et les fulgurances. S’il tente toujours de se projeter vers l’avant, il se heurte souvent à des défenseurs regroupés. On regrette son individualisme sur une occasion où il aurait dû servir Stassin en première période.

Le joueur du match :

Benjamin Bouchouari (6)

Métronome du milieu de terrain, Bouchouari a encore impressionné par sa technique, sa vivacité et sa capacité à guider le jeu. Véritable accélérateur, il a distillé des ballons importants et s’est montré conquérant en seconde période. Homme du match côté ASSE, il est indispensable au dispositif de Dall’Oglio.

L'entraîneur de l'ASSE :

Olivier Dall’Oglio (4)

Dall’Oglio persiste avec une défense à trois centraux, mais les résultats peinent à suivre. Son équipe montre des choses intéressantes par moments, mais la défaite est encore au rendez-vous. Le temps, les idées et des joueurs valides pourraient manquer pour redresser la barre et assurer sa place sur le banc stéphanois jusqu'en fin de saison.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33% des rencontres de la saison.