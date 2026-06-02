La rénovation de la pelouse de Geoffroy-Guichard entre dans une nouvelle phase. Après l’annonce du vaste chantier prévu cet été, Saint-Étienne Métropole lance officiellement les opérations dès le 31 mai. Et les supporters de l’ASSE pourront repartir avec un morceau de légende du Chaudron.

Le dossier avait été dévoilé il y a plusieurs semaines. Geoffroy-Guichard va bénéficier d’une rénovation complète de sa pelouse avant la reprise du championnat. Cette fois, les choses deviennent concrètes. Dans une publication diffusée sur Instagram, Saint-Étienne Métropole a officialisé le début des travaux. Ce sera juste après le Match des Héros organisé le 31 mai.

Une opération symbolique accompagnera même le lancement du chantier. Dès le lundi 1er juin à 9h, les supporters pourront acheter un carré de l’actuelle pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Une manière originale de conserver un souvenir du Chaudron avant l’arrivée du nouveau terrain hybride.

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Une nouvelle pelouse pour la saison prochaîne

Au total, 500 carrés de pelouse de 20 cm sur 20 cm seront proposés à la vente jusqu’à épuisement des stocks. Le rendez-vous est fixé à la tribune Henri-Point, porte G du stade Geoffroy-Guichard.

Mais au-delà du symbole, cette opération marque surtout le véritable démarrage des travaux. Comme annoncé précédemment, l’ASSE et Saint-Étienne Métropole prévoient une transformation complète de l’aire de jeu avec l’installation d’une pelouse hybride nouvelle génération.

Le futur terrain intégrera notamment un système de drainage modernisé, un chauffage sous la pelouse ainsi qu’un dispositif de gestion hydrique en circuit fermé. L’objectif reste clair : offrir des conditions optimales pour le football professionnel et améliorer durablement la qualité du terrain du Chaudron.

Le calendrier reste particulièrement serré puisque la nouvelle pelouse devra être prête avant la reprise du championnat prévue à la mi-août.

Une vente solidaire pour l’association ASSE Cœur-Vert

Autre élément important de cette opération : l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association ASSE Cœur-Vert. Les fonds serviront à financer des actions autour du sport-handicap.

Saint-Étienne Métropole associe donc modernisation du stade et initiative solidaire. Une démarche qui devrait séduire de nombreux supporters stéphanois attachés à l’histoire du club et à Geoffroy-Guichard.

L’image sera forcément particulière : quelques heures après le Match des Héros, les premières plaques de pelouse quitteront le Chaudron.

Si les délais sont respectés, les Verts découvriront dès cet été une pelouse totalement rénovée pour lancer la nouvelle saison dans les meilleures conditions.