L'ASSE a clôturé sa préparation estivale par un succès hier après-midi. Les Verts ont disposé de Venise (4-3) à Divonne-les-Bains pour leur dernier jour de stage. Place désormais à une dernière semaine d'entraînement avant la reprise du championnat samedi prochain (20h45) à Sochaux. Depuis un mois, différents jeunes joueurs ont pu être testés par Ian Cathro et son staff. Deux d'entre eux ressortent particulièrement du lot et ont marqué des points.

De nombreux joueurs issus de la formation stéphanoise ont eu leur chance ces dernières semaines, à l'occasion des matchs amicaux. Sans évoquer Kévin Pedro et Luan Gadegbeku, déjà membres à part entière du groupe professionnel, d'autres jeunes ont pu se montrer. Parmi eux : Adam Baallal et Nathan Kasia.

Adam Baallal, ascension express

Jeune milieu de terrain âgé de 19 ans, Adam Ballal ne peut pas encore être considéré comme formé à l'ASSE. En effet, il a été recruté par la nouvelle cellule de recrutement à l'Union Touarga il y a un peu plus de six mois. Passé par l'Académie Mohamed VI, il est l'un des joueurs marocains les plus prometteurs de la génération 2007.

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Depuis son arrivée dans le Forez, Adam Ballal ne cesse de gravir les échelons. Son adaptation a été rapide avec la réserve et il a pu intégrer les séances d'entraînement du groupe professionnel dès la fin de saison dernière. Philippe Montanier l'avait même appelé sur le banc des remplaçants face à Rodez pour l'avant dernière journée de championnat. Une convocation qui ne laissait présager que du bon.

Le milieu de terrain de la réserve est donc arrivé avec des ambitions lors de la préparation estivale. Souvent titulaire ou parmi les premiers à entrer en jeu, il termine son mois de juillet avec le 10ème meilleur temps de jeu des matchs amicaux (225 minutes). Buteur face à Lausanne et contre Venise hier, il est monté en puissance et s'est imposé comme une alternative crédible pour suppléer Jakob Breum ou Augustine Boakye dans un rôle d'ailier intérieur. Son volume de courses a notamment été bénéfique et il devra maintenant gagner en clarté sur certains choix. Au vu de ses performances, il fera assurément partie du groupe qui se déplacera à Sochaux et devrait même prétendre à quelques minutes de jeu...

Nathan Kasia, le joyau défensif de l'ASSE

Préformé au RC Joinville, Nathan Kasia entame sa troisième saison au centre de formation de l'ASSE. Joueur le plus prometteur de la talentueuse génération 2009 stéphanoise, il est au contact du groupe professionnel depuis le 1er juillet. Utilisé lors de toutes les rencontres de la préparation estivale, il est actuellement la première solution défensive sur le banc stéphanois depuis la blessure de Ben Old. Le défenseur central gaucher est également capable de dépanner sur le couloir gauche de la défense.

Les Verts ont eu la bonne idée de le sécuriser il y a quelques jours en lui faisant signer son premier contrat professionnel. Nathan Kasia est donc désormais lié à l'ASSE jusqu'en 2029 et devrait prendre place sur le banc au Stade Bonal, samedi prochain.

Crédit photo : asse.fr