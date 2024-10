Olivier Dall’Oglio parviendra-t-il à atteindre son objectif ? Obtenir le maintien avec l’ASSE après avoir replacé les Verts en Ligue 1. C’est la grande question qui se pose. Foot Mercato apporte un élément qui ne pousse pas à l’optimisme quant à l’avenir d’ODO dans le Forez

Le football va trop vite

Les choses vont si vite dans le monde du football. Arrivé en pompier de service en décembre 2023, Olivier Dall’Oglio est parvenu à réaliser l’impensable : replacer des Verts moribonds en Ligue 1. Héros du Peuple Vert en juin dernier, ODO se retrouve quelques mois plus tard sur la sellette. Dès le lendemain de la promotion stéphanoise, l’ASSE officialisait le changement d’actionnaire. Dans la foulée, Ivan Gazidis, nouveau Boss des Verts, a voulu se montrer rassurant quant à l’avenir de son coach : « Oui, on compte sur lui. On a analysé son impact sur l’équipe. Il a eu un rôle clé dans la montée. Il sera notre entraîneur la saison prochaine ».

Si en façade, l’entraîneur de l’ASSE s’est vu renforcé, dans les faits, il n’a été prolongé que d’une saison, ce qu’avait prévu l’ancienne direction. Preuve d’une confiance en demi-teinte ?

Calme à l’ASSE ?

Confrontés à un mercato tardif et discutable, les résultats d’Olivier Dall’Oglio peinent à convaincre. Avant-dernier avec quatre points au compteur, les stéphanois présente la pire défense de Ligue 1 avec Montpellier (17 buts encaissés). L’humiliation à Nice (8-0) a probablement laissé des traces. Aucune décision n’a été prise dans la foulée. On souhaite peser les décisions importantes. Interrogé en conférence de presse la semaine dernière, le principal intéressé avait évoqué sa relation avec la Direction.

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « C’est toujours assez calme au sein du club. Cela n’empêche pas une certaine effervescence au niveau du travail, de la part de tout le monde : au niveau des dirigeants, pour voir ce qu’on peut faire en plus ; au niveau du staff ; et au niveau des statistiques. Nous avons travaillé sur tous les niveaux et nous travaillons toute la journée. C’est vraiment très intense. Nous essayons de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Nous voulons peut-être aussi accélérer certains apprentissages, car nous avons à la fois des jeunes joueurs et des joueurs qui manquent d’expérience. Donc, oui, nous travaillons principalement là-dessus. Il y a une effervescence, ça ressemble à une ruche, mais il n’est pas nécessaire de faire tomber la ruche. Il n’est pas besoin de crier dans tous les sens, il s’agit surtout de rester organisés. »

Selon Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato, la Direction de l’ASSE aurait déjà commencé à sonder plusieurs entraîneurs. L’ASSE reçoit Auxerre ce samedi. Un match entre prétendant à la course au maintien. En cas de victoire, les stéphanois auraient sept points en sept journées. Un rythme plus proche des attentes du début de saison. Tout autre résultat pourrait ajouter une pression supplémentaire sur les Verts et s’avérer fatal pour l’avenir d’Olivier Dall’Oglio dans le Forez.