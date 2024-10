L’ASSE affrontait l’AJ Auxerre ce samedi à 17h sur les antennes de BeIN Sport. Les Verts se sont imposés 3-1 grâce à un triplé de Zuriko Davitashvili. En avant match, les consultants de BeIN Sport ont évoqué le projet Kilmer et ont émis quelques doutes sur sa viabilité. Extraits.

« Quand il y a une bourrasque et ben ils cèdent et s’envolent avec le vent ! » (Guillou sur l’effectif de l’ASSE)

« Ce ne sont pas les premiers, ni les derniers à mettre en place ce genre de projet. On voit que ça peut fonctionner sur un ou deux ans ou ne pas fonctionner du tout comme à Troyes par exemple. On est dans l’incertitude. Le club a basé son recrutement sur les DATA avec des jeunes joueurs prometteurs. D’un côté, ils n’ont pas l’expérience, certains ont du ballon dans les pieds mais les cadres ne sont pas à la hauteur pour les guider sur le terrain. Il court comme des bambins, c’est très très naif, parfois. Quand il y a une bourrasque et ben ils cèdent et s’envolent avec le vent. Pour assurer l’avenir, il faut parfois garantir le présent » fustige Patrick Guillou, ancien joueur de l’ASSE.

« Permettez-moi de faire le parallèle avec Strasbourg. On voit qu’à Strasbourg ça marche ! Ils ont de la volonté, ils mettent des courses. La jeunesse doit faire preuve de volonté, de l’envie et aujourd’hui, ils l’ont eu lors du précédent match contre Nantes mais peut-être pas toujours » ajoute Benjamin Moukandjo.

« Saint-etienne manque de qualité dans les pieds » (Louisa Necib)

« La comparaison est bonne de Benjamin mais à la différence de Strasbourg, cela manque aussi de qualités. On ne joue pas qu’avec le cœur, qu’avec l’envie, la détermination, l’aspect athlétique et mentale, on joue aussi avec les pieds. Il faut de la qualité dans les pieds et Saint-Étienne en manque un peu. On a peu de certitudes dans cette équipe, peu de repères. Le contenu n’est pas bon, il manque beaucoup de chose. L’entraîneur travaille sur le collectif car cela manque d’efficacité dans les deux surfaces. C’est compliqué pour Saint-Etienne. » complète Louisa Necib.

« Tout le monde a bien compris dans l’environnement avec notamment aujourd’hui la banderole des Greens Angel : « Ensemble, allons chercher le maintien ». Je voudrais apporter une précision d’importance sur la différence entre Saint-Etienne et Strasbourg. Il y a jeune et jeune, Strasbourg a mis 70M dans le recrutement quand Saint-Étienne en a mis 23M. On ne parle pas du même investissement. À Strasbourg, on a des jeunes qui arrivent de grands clubs, qui ont été dans des structures de haut niveau et qui ont fréquenté des joueurs de haut niveau, ce n’est pas tout a fait la même. À Saint-Etienne, sans mauvais jeux de mots, on a des jeunes verts » a réagi Christophe Josse.