Olivier Dall'Oglio occupe le banc de l'ASSE depuis une année civile. Des Verts en difficulté dans l'élite, après une remontée de l'antichambre au forceps. Bilan du premier coach de l'ère Kilmer Sports.

Soigner le mal à l'ASSE

Saint-Étienne était sous assistance respiratoire avec Laurent Batlles à sa tête. Privé d'un JP Krasso aux 29 réalisations et d'un valeureux Niels Nkounkou, l'ancien milieu de terrain ne trouvait effectivement pas la recette malgré des ingrédients de qualité (Batubinsika, Sissoko, Tardieu).

Bien en retard, l'ASSE disposait de 24 points après 17 rencontres de Ligue 2 disputées. Une série de cinq défaites consécutives a définitivement cloué l'avenir de Laurent Batlles entre quatre planches. L'ancien joueur de l'ASSE est logiquement remercié dans la soirée d'une ultime défaite 1-3 face à Guingamp (5 décembre 2023). Le bilan n'est pas satisfaisant. Plus précisément, avec une moyenne d'1,4 point par match, les Verts apparaissaient bien loin du standard d'une équipe prétendante à la montée (1.97 points/match pour le Havre en 2022-2023).

La tâche s'annonçait alors complexe pour Olivier Dall'Oglio. Nommé à la tête de l'effectif stéphanois le 12 décembre 2023, le nouveau coach des Verts doit remettre de l'ordre dans le forez.

Réussir l'impensable

Septième de Ligue 2 en décembre, l'ASSE ne possédait pas un effectif capable d'aller chercher ne serait-ce que les barrages d'accession à l'élite. Olivier Dall'Oglio, préféré à Frédéric Antonetti ou Zoumana Camara, doit réussir l'exploit sans réels atouts offensifs et une défense friable. Mais le Cévenol affichait sans complexe sa confiance au moment de sa signature : "Il va falloir aller vite, mais je suis vraiment confiant. Je vais transmettre ma détermination à tout le groupe."



Saint-Étienne renaît de ses cendres

Olivier Dall'Oglio réussit ses débuts sur le banc stéphanois. En s'appuyant sur la colonne vertébrale mise en place par Laurent Batlles, le natif d'Alès opte pour la continuité en décembre. Un parti pris payant. L'ASSE obtient tout d'abord le point du nul face à une formation bordelaise en difficulté (0-0). Puis une victoire dans la douleur face à Bastia (3-2) pour clôturer une année 2023 mouvementée. "On va essayer de proposer quelque chose de très cohérent pour la suite", promettait Olivier Dall'Oglio en zone mixte après la victoire en terre corse.

Si le début d'année 2024 est marqué par deux défaites (Amiens, Dunkerque), les dirigeants stéphanois réalisaient trois paris au mercato hivernal. Avec la signature en prêt de Mbuku et Cardona, Saint-Étienne espérait se renforcer avec les indésirables du FC Augsbourg. Yvann Maçon effectue, de son côté, son retour d'Israël. Un mercato particulièrement réussi. Irvin Cardona permettait à Olivier Dall'Oglio de trouver la recette sur le front de l'attaque. L'ancien du Stade Brestois est impliqué dans 47 % des réalisations de l'ASSE (23) sur l'ensemble de la saison.

Le coach stéphanois retrouvait également une charnière centrale plus solide (1 but encaissé 90' sous Batlles, 0.9/90' sous ODO) avec un Gautier Larsonneur impérial sur sa ligne de but (81,8 % d'arrêts).

Objectif atteint : l'ASSE en Ligue 1

Après notamment une série de sept rencontres consécutives sans la moindre défaite (7 victoires, 1 nul), l'ASSE gagne une place d'accession au barrage sous le nez de Rodez. Saint-Étienne obtient ses places pour l'élite après 180 minutes de jeu très disputées avec le FC Metz. Ibrahima Wadji (117') expédie le club 10 fois champion de France à sa juste place : la Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio après la remontée de l'ASSE en Ligue 1 : "C'est vraiment la victoire d'un collectif, de tout le monde. C'est extraordinaire. C'est une saison complètement folle."

Un été mouvementé

Le conte de fée continue pour les supporters. Car, après la promotion de l'ASSE en Ligue 1, Kilmer Sports Venture communique sur son arrivée au club. "Une nouvelle page de la riche et prestigieuse histoire de l’ASSE s’ouvre aujourd’hui.", peut-on lire. Ivan Gazidis, en personne, se présente auprès des suiveurs du club. "C’est un honneur et une grande responsabilité de prendre aujourd’hui la tête d’un club à l’histoire et au palmarès aussi prestigieux." Le contrat d'Olivier Dall'Oglio est prolongé d'emblée afin de privilégier la stabilité au sein du club.

Un renouvellement attendu

Un mercato XXL semblait se profiler, avec notamment les départs de joueurs indésirables et de renforts de taille. "Il faudra de la maîtrise, de l’expérience.", évoquait Olivier Dall'Oglio pour Le Progrès. Si de nombreux joueurs ont été automatiquement prolongés, certains comme Monconduit ou Fomba sont poussés vers la sortie. Mais les nouveaux dirigeants espéraient l'acquisition d'un renfort par ligne. L'ASSE était à la recherche d'un latéral droit puis gauche. Mais également de deux défenseurs centraux, d'un milieu défensif, de deux milieux relayeurs, ainsi que de deux ailiers et d'un attaquant axial.

Mais pas acté

Pourtant, peu de départ ont été convenus. Dylan Chambost s'envole librement pour les États-Unis en MLS, le jeune Maxence Rivera retrouve la Ligue 2 avec Dunkerque et Bentayg est prêté au Zamalek SC.

Si la piste Sebastian Nanasi a longtemps fait parler, le milieu de terrain suédois est plutôt tombé d'accord avec le projet du RCSA. Les dirigeants de l'ASSE optaient alors pour Pierre Ekwah, alors écarté du Sunderland AFC. En attaque, la cellule de recrutement déposait six millions d'euros pour acquérir Zuriko Davitashvili. Puis dix sur Lucas Stassin à défaut d'avoir convaincu Thierno Barry. Par ailleurs, Ben Old débarque de l'Australie et Augustine Boakye d'Autriche.

Pourtant, si Pierre Cornud (27 ans) signe un contrat de trois ans avec l'ASSE, seul Yunis Abdelhamid incarne l'expérience dans l'effectif. "À Saint-Etienne, on manque de cadres", regrettait Olivier DallOglio pour Midi Libre. "Quand il n’y en a pas, ça prend un peu plus de temps pour travailler. Ce n’est pas évident. Beaucoup de joueurs découvrent la L1."

Les retrouvailles avec la L1

Les hommes d'Olivier Dall'Oglio se préparent à leur retour en Ligue 1 avec une série de six matchs amicaux. Neutralisés dans un premier temps par le CF63 (1-1), les Verts prennent le meilleur sur Villarreal (3-1), Montpellier (1-2), et Kiel (1-0).

Apprentissage douloureux

Malgré une défaite sur le plus petit des scores à Louis II, les Stéphanois n'ont pas eu à rougir face aux Monégasques. "On aurait pu espérer quelque chose.", avouait fièrement Olivier Dall'Oglio. "On a vu une équipe qui évoluait avec courage". Mais le bilan est bien moins reluisant par la suite. Les verts sont terrassés par Le Havre (2-0), puis humiliés par Brest (4-0). Si la victoire face aux Dogues rimait avec espoir, l'OGC Nice mortifie Saint-Étienne avec un solide huit buts à zéro.

Solidité, justement ce qu'il manque cruellement à l'ex-meilleure défense de Ligue 2. Les Verts coulent à Angers, pourtant prétendant au maintien. Puis se noient face à Rennes après une prestation compliquée face au MHSC (victoire 1-0). " J'attends plus de caractère.", évoquait un Olivier Dall'Oglio crispé après la défaite au Roazhon Park. "Si on veut se sauver, si on veut aller au bout de nos idées, il faudra être bien plus solide."

Le visage de l'ASSE a bien changé tant la marche entre la Ligue 2 et l'élite semble importante. Malgré un Zuriko Davitashvili décisif, les Verts manquent de tout pour réussir. L'ASSE a perdu quatre rencontres avec plus de trois buts encaissés (Brest, Nice, Angers, Rennes) en 13 journée seulement. Avec 30 buts encaissés en 13 journées, Saint-Étienne réalise sa pire entame défensive de toute son histoire. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont subi autant de buts depuis août, que durant l'ensemble de la saison précédente en Ligue 2.

Dall'Oglio remis en question ?

Adulé en juin 2024, Olivier Dall'Oglio pourrait être poussé vers la sortie d'ici à janvier 2025. Déjà mis sous pression avec la rumeur Wilfried Nancy, Olivier Dall'Oglio joue sa survie ces derniers temps.

Saint-Étienne n'est pas en retard pour autant dans sa quête du maintien. Mais les récentes défaites inquiètent logiquement les experts. Le mercato hivernal pourrait-il être la solution aux maux actuels ? Affaire à suivre4