Nous sommes à quelques heures de la clôture du mercato estival 2024. L’ASSE espère boucler plusieurs renforts d’ici ce vendredi 23h. Un buteur ainsi qu’au moins un milieu de terrain sont espérés. Le club stéphanois annonce officiellement un renfort avec l’arrivée de Pierre Ekwah !

Pierre Ekwah nouvelle recrue stéphanoise !

Nous vous l’annoncions en exclusivité jeudi du temps de midi, un accord entre l’ASSE et Pierre Ekwah avait été trouvé. Moins de 2 heures plus tard, Foot Mercato annonçait un accord total avec Sunderland pour un prêt du milieu de terrain. Le jeune français de 22 ans effectue son retour en France. Après une formation à Nantes, le milieu est parti à Chelsea puis a West Ham où il n’a joué qu’en équipe de jeunes. Il a découvert le monde professionnel avec Sunderland lors de la saison 2022-2023. Il a ensuite disputé 40 matchs la saison dernière et s’est imposé dans le club de Championship. Le joueur vient donc renforcer l’ASSE au milieu, reste à savoir comment il va être utilisé par ODO.

Le communiqué de l’ASSE

Milieu de terrain formé et révélé en Angleterre, Pierre Ekwah (22 ans) rejoint l’AS Saint-Étienne en provenance du Sunderland AFC sous la forme d’un prêt avec option d’achat et dans la peau du dixième renfort estival.

Natif de Massy, dans l’Essonne, Pierre Ekwah fait ses premiers pas de footballeur en région parisienne sous les couleurs du RC Arpajonnais, du Brétigny FCS puis du CFF Paris. C’est d’ailleurs sur les terrains d’Île-de-France que Pierre Ekwah est repéré par plusieurs centres de formation avant de prendre la direction du FC Nantes et de sa Jonelière à l’été 2017.

Âgé de 15 ans, il ne dispute finalement qu’une saison avec les Canaris. Pétri de qualités et formé au poste de latéral, il vit un exercice 2017-2018 plein de réussites, symbolisé par des convocations en Équipe de France U16, le brassard de capitaine avec les Tricolores, mais aussi l’approche d’un club à l’aura internationale : Chelsea. À l’été 2018, le latéral, également utilisé par le FCN comme défenseur central, s’engage avec les Blues.

Arrivé à Londres pour évoluer avec les U18, Pierre Ekwah passe plusieurs étapes avec Chelsea de 2018 à 2021. Repositionné dans la peau d’un milieu de terrain, le Massicois s’engage ensuite à l’âge de 19 ans avec West Ham où il brille en Premier League 2 et attire de nouvelles convoitises, cette fois de la part de Sunderland, pensionnaire de Championship. Avec les Black Cats qu’il rejoint en janvier 2023, Pierre Ekwah ne tarde pas à passer un nouveau cap ! Après seulement quatre rencontres avec les U21 dans le Nord-Est de l’Angleterre, l’international français U20 (5 sélections) intègre pleinement le groupe professionnel.

En l’espace d’une saison et demi avec le club du centre de l’Angleterre, le milieu dispute 61 rencontres avec Sunderland, étant titularisé à 46 reprises, pour 5 buts et 2 passes décisives. Joueur de potentiel, désormais confirmé au haut niveau, Pierre Ekwah (22 ans) s’apprête à retrouver la France pour enfiler le prestigieux maillot Vert ! Le gaucher portera dans le Forez le numéro 4 de l’ASSE.