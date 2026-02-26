L’ASSE frappe fort dès l’entame des rencontres. Avant la 25e journée de Ligue 2, les Verts s’imposent comme l’équipe la plus efficace dans le premier quart d’heure. Et Zuriko Davitashvili n’y est pas pour rien. Explications.

Saint-Étienne a pris l’habitude de démarrer ses matchs pied au plancher. Face à Laval, lors de la 24e journée, Zuriko Davitashvili a encore montré la voie en ouvrant le score rapidement. Avec désormais 7 réalisations inscrites dans le premier quart d’heure, l’ASSE est l’équipe la plus performante de Ligue 2 dans cet exercice. Seuls Dunkerque et Annecy affichent le même total.

Davitashvili, spécialiste des entames

L’ailier géorgien incarne parfaitement cette capacité à frapper vite. Sur ses 11 buts en championnat, 4 ont été inscrits dans les quinze premières minutes. Davitashvili ne se contente pas d’être décisif. Il l’est tôt. Et cela change la gestion d’un match. En ouvrant le score rapidement, les Verts peuvent imposer leur tempo, contrôler les débats et obliger l’adversaire à se découvrir. Un atout qui pourrait être important cette fin de saison.

Une ASSE qui impose son rythme

Sous la houlette de Philippe Montanier, l'ASSE a clairement affiché sa volonté d’entrer fort dans ses matchs. Pressing, intensité, projection rapide vers l’avant. Les chiffres confirment cette tendance.

À l’approche de la J25, l’ASSE ne doit rien au hasard. Si les Verts restent pleinement engagés dans la course aux premières places, c’est aussi grâce à cette capacité à faire la différence dès les premières minutes.

Un signal envoyé en Ligue 2

Marquer tôt, c’est envoyer un message. Aux adversaires. L’ASSE montre qu’elle est prête dès le coup d’envoi. Concentrée. Déterminée. Ambitieuse. De quoi de nouveau faire peur. Ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers mois.

Avec un Davitashvili retrouvé et une équipe capable d’imposer son rythme, les Verts abordent cette fin de saison avec un atout précieux. Et si la clé du sprint final se jouait… dans les quinze premières minutes ?

