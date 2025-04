Sans doute la dernière occasion d'espérer, ce dimanche. Saint-Étienne, désormais 17e de Ligue 1, accueille l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 30e journée du championnat. Le mythique derby, un match à part, qui pourrait offrir aux Verts l'occasion de se relancer dans le sprint final.

dim. 20 avril, 20:45

Stade Geoffroy-Guichard

François Letexier

DAZN France

L'ASSE face à une montagne en Ligue 1

La formation de Paulo Fonseca a tout à gagner sur cette fin de saison. Avec une quatrième (51 points) place en championnat avant de se déplacer dans la capitale du football français, les Gones luttent pour décrocher une place qualificative en Ligue des champions. Les prochains résultats des Lyonnais seront décisifs, tandis que Marseille (3e, 52 points) et Monaco (2e, 53 points) sont dans leurs viseurs.

Une ultime lutte, que les vilains ont parfaitement engagée ces dernières semaines. La dernière défaite des Lyonnais en Ligue 1 remonte au 27 mars face RCSA (4-2), unique coup d’arrêt après une série de trois victoires consécutives. C'est avec des éléments comme Ryan Cherki ou Alexandre Lacazette que la troisième attaque de Ligue 1 s'apprête à Saint-Étienne, alors pire défense du championnat.

Eliot Rogliardo, journaliste pour Le Progrès : "On peut vraiment parler d’une forme plus que positive pour l’Olympique Lyonnais. Face à Saint-Étienne, l’objectif est de poursuivre sur cette bonne série en championnat, de rester dans le rythme et de gratter un maximum de points. L’OL est bien positionné à la quatrième place, mais derrière, ça pousse aussi. Les quatre premières places vont se jouer entre cinq équipes. C’est pour ça que Lyon doit gagner, à tout prix."

Dernière occasion d'espérer ?

De leur côté, les Stéphanois naviguent en eaux troubles, bloqués à une inquiétante 17e place de Ligue 1. La bonne opération du weekend dernier permettait aux Verts de maintenir la tête hors de l'eau. Car les joueurs d'Eirik Horneland sont systématiquement revenus au score face à Brest, imposant un jeu intéressant lorsqu'ils avaient la possession.

C'est avant tout sur un Irvin Cardona inspirés que les Verts pouvaient compter. En compagnie de Lucas Stassin, l'un des grands artisans du retour de l'ASSE en Ligue 1 s'affirme comme un atout clé des Stéphanois dans le sprint final. Car incapables de s'imposer face à Angers, le Havre, Lens ou Brest, les Stéphanois n'ont pas validé suffisamment de points pour accrocher le maintien sans encombre. L'ASSE défiera par la suite Strasbourg, Monaco, Reims, puis Toulouse à domicile.

Une victoire ce dimanche pourrait être la dernière occasion de relancer la machine.

Un match à part en Ligue 1

C'est un secret de polichinelle : le derby est indubitablement un match à part. Au match aller, l'ASSE s'inclinait 0-1, non pas sans bousculer les Lyonnais malgré l'écart de niveau. Mais cette fois-ci, les joueurs d'Eirik Horneland évolueront à 12 contre 11. Pas question de compter sur François Letexier. Mais plutôt sur un Geoffroy-Guichard des grands soirs, tandis que la barre des 40.000 spectateurs devrait être franchie.

Un soutien inestimable dans une rencontre où tout peut basculer, même dans l’irrationnel.

Eliot Rogliardo, journaliste pour Le Progrès : "Quand on regarde les dynamiques, les forces en présence, ce que les deux équipes ont proposé cette saison, y’a pas photo. Mais attention, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. L’histoire l’a montré : peu importe la forme du moment, peu importe le classement, c’est un match avec une tension, une atmosphère électrique. Il y a ce supplément d’âme qui peut faire basculer la rencontre, même pour une équipe en difficulté."