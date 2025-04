À la veille du Derby, l'ASSE peut compter sur une mobilisation massive de ses supporters. Le club a ouvert les portes du Stade Geoffroy-Guichard pour le dernier entraînement, créant une ambiance déjà électrique.

À quelques heures du tant attendu Derby, les supporters de l’ASSE ont une nouvelle fois démontré leur passion indéfectible. Pour permettre une communion totale avant l'affrontement, le club a exceptionnellement décidé d’ouvrir Geoffroy-Guichard au public pour la dernière séance d’entraînement. Un événement rare, mais hautement symbolique à ce moment crucial de la saison. Annoncés, incertains pour le Derby, Pierre Cornud, Irvin Cardona et Lucas Stassin se sont bien entrainés.

Le Peuple Vert répond présent avant le choc

Et la réponse a été immédiate : en quelques heures seulement, toutes les places mises à disposition gratuitement ont trouvé preneurs. Le Chaudron s’est rapidement rempli, jusqu’à atteindre le seuil des 7 000 supporters autorisés pour cette mise en place. Une affluence impressionnante pour une simple séance, reflet de la ferveur qui anime les travées du stade.

Derby et enjeux : l'ASSE joue son avenir

Cette fin de saison s’annonce décisive pour l’avenir du club forézien. Les Verts sont encore en course pour se maintenir en Ligue 1. L’ASSE n’a plus le droit à l’erreur, et l’intensité du Derby tombe à point nommé pour mobiliser les énergies.

L'ASSE montre ainsi que rien n’est laissé au hasard. Car au-delà du symbole, c’est aussi une manière de galvaniser un groupe qui aura besoin d’un supplément d’âme pour franchir la dernière marche.

Devant près de 7000 supporters, les joueurs de l'ASSE démarrent leur entraînement à la veille du derby. Quelle ambiance dans le Chaudron ! pic.twitter.com/eWbOgGMzar — ici Saint-Étienne Loire (@icisaintetienne) April 19, 2025

Le Chaudron prêt à rugir : ambiance garantie avant ASSE - OL

Dimanche, ce sont 40 372 supporters qui garniront les tribunes du Chaudron. Tous les billets ont été écoulés, promesse d’une ambiance incandescente pour porter les Verts vers un succès crucial. À domicile, l’ASSE pourra compter sur son douzième homme, fidèle et bruyant, pour faire basculer cette rencontre si particulière.

Le peuple Vert y croit encore, et l’a prouvé avec force. Le rendez-vous est pris. Dans ce Derby, tout est possible. Et avec Geoffroy-Guichard en fusion, les Verts ont toutes les cartes en main. Voici en images ce qu'il s'est passé ce dimanche matin.

💚 Bonjour à ce public vraiment pas comme les autres ! pic.twitter.com/sK2OUXuy7n — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 19, 2025