Avec 14 actions décisives chacun, Lucas Stassin (ASSE) et Zuriko Davitashvili s’illustrent dans le classement des meilleurs étrangers de Ligue 1. Une belle confirmation pour deux jeunes talents. Explications.

La Ligue 1 version 2024/2025 offre un beau terrain d’expression aux talents venus d’ailleurs. Et deux noms émergent avec éclat : Lucas Stassin, buteur de l’AS Saint-Étienne, et Zuriko Davitashvili, ancien ailier des Girondins de Bordeaux, désormais dans le Forez. Tous deux comptabilisent 14 contributions décisives (buts + passes) cette saison, ce qui les place dans le top 10 des joueurs étrangers les plus décisifs du championnat français, à égalité avec Biereth (Monaco), Mikautadze (Lyon). Seul Greenwood (19 - Marseille), Guessand (18 - Nice), David (17 - Lille), Moses (16 - Nantes), Emegha (15 - Strasbourg) font mieux.

Arrivé dans le Forez en 2023 en provenance d’Anderlecht, Lucas Stassin n’a pas tardé à se faire un nom chez les Verts. Sa première saison dans l’élite est une réussite : l’attaquant belge combine intensité, justesse technique et flair offensif. Toujours bien placé, il fait souvent mouche, tout en participant activement au jeu de son équipe. Un profil complet qui fait de lui l’un des atouts majeurs de l’ASSE, bien installée dans la première moitié du classement.

Davitashvili (ASSE) confirme son potentiel vu à Bordeaux

Du côté de la Gironde, Zuriko Davitashvili confirme les espoirs placés en lui depuis son arrivée en France. Percutant sur son aile, le Géorgien fait des différences et se montre décisif dans les moments-clés. Malgré une saison parfois irrégulière des Bordelais, il reste l’un des rares à sortir du lot, par son dynamisme et sa capacité à créer du danger.

Tous deux n’ont que 20 et 22 ans, mais affichent déjà une grande maturité dans leur jeu. Leur présence dans ce classement dominé par Greenwood (Marseille, 19), Guessand (Nice, 18) et Jonathan David (Lille, 17) témoigne de leur régularité et de leur impact. Pour Saint-Étienne comme pour Bordeaux, leur progression pourrait être un levier clé pour viser plus haut dans les prochaines saisons.