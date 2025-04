À l'occasion de la J30 de Ligue 1, le Stade de Reims devra confirmer ses récents progrès face au TFC. Samba Diawara s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. L'occasion d'évoquer la course au maintien.

Samba Diawara (Entraîneur de Reims) : "Enchaîner ne sera pas facile. Il faut qu'on s'appuie sur notre performance face à Lens. On a eu la réussite qu'on n'avait pas eu avant. Je ne veux pas que mes joueurs fanfaronnent où ils ne joueront pas. Nous devions marquer le coup à Lens par rapport à nos adversaire qui jouaient après nous. C'est ce qu'on a réussi à réaliser. Pour l'instant, ce qu'on fait à domicile est insuffisant. On n'a pas fait assez cette saison. On est plus libéré à l'extérieur. Je n'arrive pas à le comprendre car nos supporters ne nous mettent pas une forte pression. Nous sommes au Stade de Reims. J'ai trouvé chez certains joueurs des attitudes différentes. Des joueurs crispés à domicile. On doit faire en sorte que ça devienne une force de jouer chez nous."

Ligue 1 : Reims mérite sa place ?

Samba Diawara (Entraîneur de Reims) : "On a un peu d'avance au classement dans la course pour le maintien. C'est qu'on a mérité plus que nos concurrents. Peut-être que dans une semaine, je tiendrais un autre discours. C'est difficile de gagner des matchs quand tu es dans nos position. Il reste 15 points à prendre, il faudra en prendre trois ce week-end. Il y aura des surprises. Si on s'imagine qu'avec un point par ci, par là, ça passera, on se trompe. Il y aura des surprises chez nos concurrents. Il va falloir faire plus que nos concurrents pour le maintien."