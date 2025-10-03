Comme chaque année, l’ASSE se mobilise dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. À travers un programme complet mêlant actions solidaires, événements dédiés, mobilisation des partenaires et mise en lumière de la prévention, le club ligérien s’affirme une nouvelle fois comme un acteur engagé.

Symbolisant l'engagement du club, un maillot collector "Octobre Rose" a été dévoilé ce vendredi. Décliné dans un design mêlant les couleurs traditionnelles de l’ASSE au rose emblématique de la campagne, il sera porté par :

Les Vertes , dès ce samedi face à l’OM en Arkema Première Ligue

, dès ce samedi face à l’OM en Arkema Première Ligue Les Verts, lors de la réception de Pau le 28 octobre à Geoffroy-Guichard

Le maillot est mis en vente en édition limitée à la Boutique des Verts et en ligne. Les bénéfices seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer, via l’association ASSE Cœur-Vert.

Geoffroy-Guichard se pare de rose

Tout au long du mois d’octobre, le Chaudron se transforme en vecteur de sensibilisation. Lors des matchs à domicile, les écrans géants diffuseront des messages d’information sur l’autopalpation et le dépistage précoce, en partenariat avec la Ligue contre le cancer.

La campagne débutera dès ce samedi 5 octobre, avec la rencontre entre l’ASSE Féminine et l’OM.

ASSE : Vente aux enchères solidaire

En fin de mois, les maillots portés ou préparés pour les joueuses et joueurs de l’ASSE seront mis aux enchères. Tous les fonds récoltés seront reversés au Comité Loire de la Ligue contre le cancer, renforçant l’impact concret de cette mobilisation.

Les supporters peuvent eux aussi s’impliquer facilement. Lors de chaque achat de billet sur la billetterie en ligne, un micro-don peut être effectué. Le montant total sera, lui aussi, reversé à la lutte contre le cancer du sein.

Une opération "Bien-être & prévention" au stade

Le 8 octobre, ASSE Cœur-Vert organise au stade une après-midi spéciale intitulée "Plus fortes ensemble", en partenariat avec le Comité Loire de la Ligue. Ouvert aux joueuses, salariées du club et patientes, cet événement mêlera conférences, ateliers de bien-être, prévention et échanges.

Un moment fort pour rappeler l’importance de la solidarité féminine et de la connaissance de son corps.

Objectif : sensibiliser

Avec plus de 61 000 cas diagnostiqués en 2023, le cancer du sein reste la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Pourtant, un tiers des cas pourraient être évités par un dépistage précoce. À travers cette campagne, l’ASSE rappelle que la prévention n’est pas une option, et que chaque action, aussi simple soit-elle, peut sauver des vies.

