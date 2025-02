Les joueurs d'Eirik Horneland ont enchaîné ce samedi face à l'OM une troisième défaite consécutive en Ligue 1 (Lilles, Rennes, Marseille). Prise à défaut dans tous les compartiments de jeu, l'ASSE a encaissé cinq buts, malgré un pion marqué par Stassin avant le coup de sifflet final.

Nouvelle déconvenue en Ligue 1

Les semaines passent et se ressemblent du côté du Forez. Brest, Nice, Angers, Rennes, Marseille ou encore le LOSC : la liste des matchs où l’ASSE encaisse au moins quatre buts ne cesse de s’allonger. Cette fois, ce sont les Phocéens qui infligeaient une nouvelle correction aux Verts, après une première humiliation en décembre dernier (0-4).

Avec un XI de départ une nouvelle fois bousculé par de nombreuses absences, Eirik Horneland n’a pas réussi à prendre le dessus sur l’actuel dauphin de Ligue 1. Amine Gouri ouvre en effet le bal à la 27ᵉ minute de jeu, bien que le but de Balerdi ait été annulé après 10 minutes de jeu. Au retour de la pause, Greenwood double la mise, Murillo confirme, avant que Gouiri et Rabiot enfoncent le clou.

"C'est comme si on se mettait une corde autour du cou et qu'elle se resserrait toujours un peu plus", avouait Eirik Horneland en zone mixte. "On ne peut pas encaisser autant de buts, donc il faut régler ça."

Le vestiaire de l'ASSE en crise ?

Zuriko Davitashvili s'est présenté en zone mixte, après la lourde défaite : "C'était un match difficile. Nous connaissions bien sûr Marseille, une équipe de qualité, qui a joué trois matches contre nous et qui s'est bien comportée. Nous avons essayé de rester dans le match aussi longtemps que possible. Mais quand nous avons commencé la seconde mi-temps, nous avons pris le premier but. C'était difficile pour nous.

Nous n'abandonnons jamais, mais je pense que nous ne sommes pas tous unis. Nous parlons déjà et nous continuons à travailler contre Angers, les prochains matchs. Et je pense que nous serons plus forts qu'aujourd'hui."