L'ASSE s'est, une nouvelle fois, lourdement inclinée à l'extérieur, cette fois du côté de Marseille (5-1). Le coach des Verts, Eirik Horneland, s'est présenté en conférence de presse à l'issue de la rencontre, étant partagé entre fatalisme, résignation et tentative de remobilisation collective. Retranscription de propos diffusés sur Ici Saint-Étienne Loire.

Comment expliquer cette nouvelle déconvenue, cette fois à 11 contre 11 ? Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : « C’est une bonne question, une grande question. Je me pose moi même la question. Je pense que Marseille est venu avec un très bon plan de jeu, ils nous pressaient autour du ballon tout le temps, dans et hors de nos lignes, nous surchargeant, investissant notre moitié de terrain et y maitrisant le jeu. Ils ont aussi été très bons dans le contre-pressing. »

"Ils nous ont mis la corde autour du cou" - ASSE

« Nous avons essayé de nous défaire de leur contre-pressing, de changer le rythme de la rencontre car nous savions que ce rythme se mettrait en place. Marseille est vraiment une bonne équipe pour apporter beaucoup de passes dans le jeu pour épuiser l’adversaire. »

« Il était très difficile pour nous de changer le rythme de ce match. Nous ne sommes pas sortis sur le ballon et nous n’avons pas gagné le ballon dans de bonnes situations. Ils nous ont mis la corde autour de notre cou et ont serré, serré, serré. Ils ont montré qu’ils étaient la meilleure équipe. »

« À la mi-temps on est rentré avec le sentiment qu’on pouvait encore avoir quelque chose à jouer. On a eu quelques occasions dans cette première période, mais la deuxième mi-temps a été plus difficile, on a eu ce pénalty contre nous qui nous a fait du mal. »

"On doit se reconstruire, continuer à y croire et venir avec beaucoup d'énergie face à Angers"

« Nous devons encaisser la défaite et la douleur ce soir parce que c’est un moment difficile pour nous. Il est difficile de perdre 5-1 et de continuer à y croire. Nous allons devoir faire face à cette déception ce soir et demain et se remettre au travail. On va devoir se mettre à travailler le prochain match, un match très important (contre Angers). On doit gagner en qualité sur le terrain d’entraînement, on doit organiser l’équipe afin d’avoir une meilleure structure que celle que nous avons eu aujourd’hui. »

« On doit se reconstruire, continuer à y croire et venir avec beaucoup d’énergie samedi (contre Angers). »

« C’est aussi un gros test mental pour Saint-Étienne, l’équipe, les joueurs, le staff, le club, les supporters, parce que je pense qu’on a perdu 15 matchs cette année, et qu’on a maintenant encaissé environ 50 buts, donc cela vous impacte et vous forge mentalement. Donc lorsque vous essayer de créer une équipe plus forte, vous devez également faire face à la souffrance d’obtenir des résultats difficiles et des contre-performances. »

« Ce qui compte c’est qu’on entre dans une partie très importante de la saison pour Saint-Étienne et toutes les équipes dans la zone de relégation. Voyons donc qui a l’esprit et la qualité de gérer la situation. »