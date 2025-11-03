L’ancien milieu défensif de l’ASSE, Ismaël Diomandé, a officiellement mis un terme à sa carrière professionnelle. Un message émouvant publié sur Instagram vient clore une aventure longue de plus d’une décennie. Celle-ci a été marquée par des passages notables en Ligue 1 et un sacre continental avec la Côte d’Ivoire.

C’est en 2010 qu’Ismaël Diomandé intègre le centre de formation de l’ASSE, après un parcours initié à l’Académie Mimosifcom à Abidjan et peaufiné en région parisienne. Très vite, son abattage au milieu et sa capacité à casser les lignes attirent l’œil du staff stéphanois. Il effectue ses débuts professionnels le 31 août 2011 en Coupe de la Ligue face aux Girondins de Bordeaux. Il s'est ensuite progressivement imposé dans la rotation des Verts.

Son premier but avec l’ASSE, inscrit contre le SC Bastia en septembre 2013, reste encore dans les mémoires des supporters. Il s'agissait d'une frappe limpide En cinq saisons dans le Forez, Diomandé dispute 62 matchs sous le maillot Vert. Il prend part à de belles campagnes européennes, notamment en Ligue Europa.

Une carrière rythmée pour l'ancien milieu de l'ASSE

Après son départ de l’ASSE en 2016, Diomandé rejoint définitivement le SM Caen. Là-bas, il montre un visage combatif malgré quelques blessures. En trois saisons en Normandie, il participe à 57 matchs et inscrit 3 buts.

S’ouvre ensuite une parenthèse à l’étranger avec des expériences variées. En Turquie d’abord, du côté de Rizespor puis Konyaspor, où il continue d’afficher sa solidité défensive. Durant l'année 2021, il découvre la Roumanie avec le club du Petrolul Ploiești, où il boucle sa carrière avec 32 apparitions en 2023-2024.

En parallèle, il porte fièrement les couleurs de la Côte d’Ivoire à 19 reprises entre 2014 et 2019, et remporte la Coupe d’Afrique des Nations en 2015, au côté notamment de Max-Alain Gradel, également joueur de l'ASSE.

C’est sur Instagram que l'ancien milieu de l'ASSE a choisi d’annoncer la fin de son aventure footballistique

Ce message, empreint de gratitude et de sérénité, a immédiatement suscité de nombreuses réactions, notamment de la part d’anciens partenaires de l’ASSE et de supporters stéphanois, qui n’ont pas oublié son engagement sous la tunique verte.