Nolan Roux continue de revenir sur son passage à l’ASSE. Dans un long entretien accordé à AddictoFoot, l’ancien attaquant des Verts s’est notamment arrêté sur Loïc Perrin. S’il décrit l’ancien capitaine comme une figure « emblématique » du club, Roux raconte aussi avoir attendu une réaction de sa part lors de sa brutale mise à l’écart.

Son passage dans le Forez lui a laissé des souvenirs contrastés. Nolan Roux conserve notamment l’image d’une véritable ville de football et d’un vestiaire particulièrement soudé.

Lorsqu’il évoque son arrivée à Saint-Étienne, l’ancien attaquant cite plusieurs figures de cette période : Jessy Moulin, Kévin Monnet-Paquet, Fabien Lemoine, Stéphane Ruffier, Florentin Pogba ou encore Moustapha Bayal Sall. Et évidemment Loïc Perrin.

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À l’évocation de l’ancien capitaine stéphanois, sa réaction est immédiate : « Perrin, bon, emblématique. »

Mais quelques minutes plus tard, Nolan Roux revient sur un épisode beaucoup moins agréable de son aventure avec les Verts.

Nolan Roux attendait une réaction de Loïc Perrin

L’histoire se déroule au moment de sa mise à l’écart du groupe professionnel. Nolan Roux raconte avoir été convoqué et informé qu’il devait vider ses affaires du vestiaire. L’attaquant assure qu’aucune faute particulière ne lui avait alors été reprochée.

Plus encore que la décision sportive, c’est la manière qui semble avoir profondément marqué le joueur. Roux explique qu’il n’avait alors plus accès au vestiaire et même au centre d’entraînement dans les mêmes conditions que ses coéquipiers.

C’est à ce moment-là qu’il croise Loïc Perrin.

« Loïc Perrin arrive, il me regarde. Capitaine, il savait. Et je dis : ‘Loïc, tu ne dis rien ? Tu laisses faire ça, qu’on m’enlève du vestiaire ?' »

Nolan Roux explique avoir espéré que le capitaine prenne position en sa faveur. Non pas nécessairement pour contester les choix du staff, mais parce qu’il estimait n’avoir commis aucun écart susceptible de justifier un traitement aussi radical.

« Normalement, t’es capitaine, tu te dis : ‘Non, Nolan, c’est pas un fou, il a rien fait’, enfin tu vois, et puis on compte sur lui. »

La réponse de Perrin est restée dans sa mémoire : « Il me dit : ‘Ben, je suis désolé.’ »

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Une fin qui a cassé quelque chose avec l’ASSE

L’ancien attaquant ne présente toutefois pas cet épisode comme un règlement de comptes personnel avec Loïc Perrin. Dans le même entretien, il insiste sur la place particulière occupée par l’ancien défenseur dans l’histoire récente des Verts.

Son véritable ressentiment concerne surtout les conditions de sa mise à l’écart.

Roux raconte avoir accepté de rejoindre la réserve parce qu’il voulait continuer à jouer. Une période difficile durant laquelle il se retrouve éloigné d’un groupe professionnel où il avait pourtant noué de solides relations.

Quelques mois plus tard, il quittera définitivement Saint-Étienne. Malgré son attachement au club et à plusieurs de ses anciens partenaires, quelque chose s’était cassé.

Interrogé sur une éventuelle rancœur envers l’ASSE ou Christophe Galtier, Roux résume surtout son incompréhension : « C’est de te dégager un peu comme une merde et qu’on te dise pas pourquoi. » Il se demande encore aujourd’hui s’il n’a pas été un dommage collatéral d’une situation plus large au sein du club.

Près de dix ans après les faits, l’épisode reste manifestement présent dans son esprit. Et au milieu de ce souvenir douloureux apparaît donc Loïc Perrin : capitaine emblématique de l’ASSE, mais dont Nolan Roux aurait aimé entendre davantage la voix ce jour-là.