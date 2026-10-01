Durant cette trêve internationale, Peuple Vert poursuit sa série Data’Scout. Place aujourd’hui à Ben Old (24 ans), l’international néo-zélandais. Il est aujourd’hui une solution défensive pour Ian Cathro. Analyse de son début de saison avec l’ASSE.

Repositionné avec succès au poste de latéral gauche la saison dernière, le Néo-Zélandais a vu son début de campagne freiné par une blessure pendant la préparation estivale. Une absence qui avait contraint le staff à ajuster ses plans. D’abord palliée par Kévin Pedro (rebasculé depuis à droite suite au pépin physique de João Ferreira), la place à gauche a ensuite été occupée par Maxime Bernauer. Mais depuis quelques semaines, la montée en puissance de Ben Old redistribue totalement les cartes. Cela a été notammen symbolisée par sa titularisation et ses 90 minutes disputées lors du récent nul à Metz (2-2).

Un profil athlétique et hyperactif sur son aile

L’analyse de sa fiche Data’Scout classe Ben Old parmi les « Latéraux Athlétiques » (25ᵉ de Ligue 2, indice 42). Ses données physiques et son volume d’effort sur l’aile confirment sa générosité sur le terrain. Ben Old a de nombreuses qualités. Notamment son explosivité avec un 93ᵉ centile pour le nombre de sprints, un 91ᵉ centile. Mais aussi les accélérations brusques et un 85ᵉ centile pour la distance couverte à haute intensité. S’il dispute encore un nombre restreint de duels défensifs (36ᵉ centile), il fait preuve d’une grande efficacité en remportant 67 % de ses duels défensifs.

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En phase de transition, Ben Old s’appuie sur une excellente conduite de balle avec 91 % de dribbles réussis (38ᵉ centile en volume) et un 96 % de duels offensifs remportés.

Comparatif Data : une progression dans l’impact défensif

La comparaison entre sa saison 2025-2026 (2 194 minutes) et son entame de saison 2026-2027 (207 minutes) illustre bien l’évolution de son rôle sous Ian Cathro. Son pourcentage de duels défensifs gagnés est en net progrès, passant de 51 % la saison passée à 67 % actuellement.

Le Néo-Zélandais affiche également une très grande maîtrise dans la conservation du ballon lors de ses montées. Il a un total de 66 % de duels offensifs gagnés. Il était tout de même à 88% l’an passé.

Les radars de Ben Old indiquent encore un axe d’amélioration dans la création pure avec les passes clés et centres réussis. Il doit gagner en précision pour redevenir décisif. Il est important de nuancer ces chiffres. D’une part le système de jeu et l’animation est différente cette saison. D’un autre côté, le temps de jeu est pour le moment beaucoup plus réduit. Ben Old a en effet pour le moment un nombre de minutes jeu dix fois moins important.

La note de Ben Old : 6/10

Notre note : 6/10.

De retour de blessure, Ben Old retrouve progressivement du rythme et du volume. Sa prestation disputée dans son intégralité face à Metz prouve que le latéral néo-zélandais offre une vraie solution dynamique et athlétique dans le couloir gauche. S’il affine son apport dans le dernier geste, il pourrait de nouveau prétendre à une place de latéral gauche. Dans un effectif, où il n’y en a pas vraiment.