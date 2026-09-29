À 38 ans, Nolan Roux continue de jouer au football. L’ancien attaquant de l’ASSE a rejoint Graveson cet été et s’est confié à BFM Marseille Provence sur ce qui le pousse encore à retrouver les terrains chaque dimanche.

Il a connu la Ligue 1, les soirées européennes et le Chaudron. Désormais, Nolan Roux porte le maillot de l’Entente Graveson, dans les Bouches-du-Rhône. Le club évolue en District 1 du Grand Vaucluse, où l’arrivée de l’ancien professionnel a attiré l’attention avant même le début de la saison.

Dans un reportage de BFM Marseille Provence, l’ex-Vert explique son choix avec des mots simples : « J’ai envie de venir jouer le dimanche sur un terrain, faire des passes, marquer des buts. » Le plaisir du jeu reste au centre de sa démarche, bien après la fin de sa carrière professionnelle.

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Nolan Roux veut aussi transmettre

À Graveson, l’expérience de Roux dépasse forcément son rôle d’attaquant. Ses coéquipiers peuvent profiter des conseils d’un joueur passé par Brest, Lille, Saint-Étienne ou Metz. Lui accepte volontiers de partager ce qu’il a appris, tout en rappelant que la conduite de l’équipe appartient à son entraîneur. Il vient d’abord pour jouer, au sein d’un groupe.

Son arrivée s’est construite sans long processus de recrutement, à écouter le président du club, Stéphane Lebreton. Après leur rencontre, celui-ci lui a présenté Graveson et son fonctionnement. Le courant est passé, jusqu’à déboucher sur un engagement pour cette saison.

Le défi sportif existe aussi. Deuxième de District 1 la saison passée, alors qu’il venait d’accéder à ce niveau, Graveson nourrit des ambitions pour ce nouvel exercice. Roux rejoint donc une équipe qui souhaite poursuivre sa progression, avec l’entraîneur Patrice Cardarelly à sa tête.

Une passion déjà retrouvée après le monde professionnel

Cette signature ne marque pas le premier retour de Nolan Roux sur les terrains amateurs. Après la fin de sa carrière professionnelle en 2023, il avait pris une licence à l’Olympique Fourquésien en août 2024. Il y découvrait déjà le football du dimanche, ses terrains parfois difficiles et la vie d’un vestiaire amateur. Il avait alors expliqué vouloir prendre du plaisir sans se prévaloir de son passé de professionnel. Graveson marque une nouvelle étape de son périple chez les amateurs…

A Saint-Etienne, Roux avait associé ses objectifs de buteur au plaisir de jouer. Il a porté le maillot vert jusqu’à son transfert à Metz, en juillet 2017. Près de dix ans plus tard, le cadre a changé, mais l’envie de retrouver le ballon est toujours là.