À 29 ans, Julien Le Cardinal sait que sa carrière de joueur ne sera pas éternelle. Le défenseur de l’ASSE commence déjà à réfléchir à sa reconversion. Attiré par le scouting, il se verrait volontiers rester dans le football. Mais le Stéphanois profite surtout pleinement de son quotidien dans le Forez, où la confiance accordée lui permet de s’épanouir.

Julien Le Cardinal pense déjà à l’avenir. Sans évidemment annoncer une fin de carrière imminente, le défenseur de l’ASSE reconnaît commencer à s’intéresser à ce qui pourrait l’attendre une fois les crampons raccrochés.

Un domaine retient particulièrement son attention : l’observation et la détection des joueurs.

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« Oui, j’y pense à l’après-carrière parce que ça se rapproche malheureusement (rires). Je m’intéresse déjà à ce que fait mon agent. Ce n’est plus mon agent, mais mon ami. Je me vois rester dans le monde du foot, mais peut-être pas agent. Je n’aime pas trop ce monde-là. J’aime bien le scouting, j’aime bien ce qu’ils font. »

Une piste qui correspond finalement assez bien à la manière dont Le Cardinal décrit sa vision du football et des relations humaines.

ASSE : Comment Julien Le Cardinal s’est imposé au sein de la défense

Le Cardinal livre sa définition du capitaine

Le Stéphanois s’est également confié sur ce qui constitue, à ses yeux, un bon capitaine. Et sa définition dépasse largement le simple port du brassard ou le statut d’un joueur dans le onze de départ.

« C’est quelqu’un de bienveillant, qui pense à son groupe, qui pense à tout le monde. Pas qu’au onze, mais à tout le monde, que ce soit le petit jeune qui vient d’arriver, pas encore pro, jusqu’au mec qui a beaucoup de matchs en professionnel comme Irvin ou Gautier. »

Pour Le Cardinal, le rôle consiste donc à fédérer l’intégralité d’un vestiaire. Les jeunes joueurs comme les éléments les plus expérimentés doivent bénéficier de la même attention.

Il insiste également sur deux valeurs qui lui semblent essentielles : la bienveillance et le respect.

« C’est un mec qui sait jauger son groupe tout en amenant de la bienveillance, de l’humour et tout en ayant beaucoup de respect, car il se perd beaucoup aujourd’hui. Je trouve ça important, le respect et la bienveillance, car on ne sait pas ce qu’il se passe dans la vie de certains. Donc c’est important d’analyser la chose et d’accompagner son partenaire dans la vie de tous les jours ou dans le foot. C’est toujours mieux de faire passer ça par la rigolade. »

« Je suis très heureux aujourd’hui » à l’ASSE

Un discours qui témoigne de l’importance accordée par le défenseur aux relations humaines dans un vestiaire. Et sur ce plan, Le Cardinal semble avoir trouvé son équilibre à Saint-Étienne.

Installé dans le groupe de Ian Cathro, il ne cache pas son bonheur actuel. La confiance dont il bénéficie sur le terrain se conjugue à un épanouissement familial qui compte énormément dans son quotidien.

« Je m’épanouis beaucoup car on me donne beaucoup de confiance. Ma famille est épanouie, donc je suis épanoui encore plus. Je suis très heureux aujourd’hui. »

Une déclaration qui prend son sens pour un joueur qui progressivement voit sa place grandir dans le vestiaire stéphanois. Le Cardinal pense déjà à ce qu’il fera après sa carrière. Mais dans l’immédiat, c’est bien à l’ASSE qu’il savoure pleinement son présent.

Source : ASSE.fr