Lorenzi - OM : La relégation de Nice ne serait pas qu'une bonne nouvelle pour l'ASSE. Elle arrangerait aussi considérablement les affaires de l'Olympique de Marseille (OM). Explication d'un imbroglio mercato qui lie directement le barrage du 26 mai aux ambitions estivales phocéennes.

Lorenzi, le directeur sportif que Nice et l'OM se disputent

Grégory Lorenzi vient de quitter le Stade Brestois après dix ans de bons et loyaux services. Sa prochaine destination semble toute tracée : l'Olympique de Marseille, où Medhi Benatia a déjà publiquement chanté ses louanges. Mais entre Lorenzi et l'OM, il y a un obstacle de taille : l'OGC Nice.

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Car le directeur sportif natif de Bastia avait donné son accord aux Aiglons avant de se raviser en faveur de Marseille. Un engagement contractuel qui le lie au Gym, avec une nuance capitale : son contrat niçois contient une clause de libération automatique en cas de relégation en Ligue 2. Si Nice descend, Lorenzi est libre. Si Nice se maintient, l'OM devra négocier avec les Azuréens pour récupérer celui qu'il a déjà choisi.

Benatia a déjà validé le profil

Du côté de l'OM, le message est clair. En zone mixte après la victoire contre Rennes, Benatia n'a pas confirmé officiellement mais a dit l'essentiel : « Si c'est lui, je serai très content pour lui et pour le club. C'est quelqu'un qui s'est fait dans un club où les moyens sont réduits, et il a montré de très belles choses. Il faut aller jouer à Brest : tu peux gagner, mais à chaque fois, ils sont à 100 %. Avec le coach Eric Roy, ils ont réussi à faire de très belles choses. Il a fait ses preuves, il a une grande expérience. Pour moi, c'est un choix intelligent de la direction. »

Et il a conclu avec une pique qui ressemble à une mise en garde : « J'espère qu'il restera droit dans ses bottes, comme en Bretagne, qu'il arrivera avec son sang corse et qu'il ne fera pas de demi-mesure, comme on aime faire quand on arrive ici, quand on se fait prendre par le contexte. »

OM ou Nice ? Lorenzi joue la montre, le dénouement approche

Interrogé par Ouest-France ce dimanche, Lorenzi lui-même marche sur des œufs. « Je communiquerai une fois ma situation réglée pour la suite de ma carrière. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des contacts avec quelques clubs, mais je ne peux en dire davantage. Vous aurez bientôt le dénouement. »

Ce dénouement porte un nom : le barrage ASSE - Nice des 26 et 29 mai. Si les Verts éliminent le Gym, Lorenzi active sa clause et rejoint l'OM librement, sans compensation, sans négociation. Si Nice se maintient, Marseille devra convaincre les Aiglons de laisser partir un directeur sportif qu'ils avaient pourtant recruté pour reconstruire le projet.

L'OM, supporter d'un soir de l'ASSE ?

L'histoire du football réserve parfois des alignements étonnant. Le 26 mai à Geoffroy-Guichard, quand les 35 000 supporters stéphanois pousseront leurs Verts vers la Ligue 1, ils auront un allié inattendu en coulisses : l'Olympique de Marseille (OM). Deux clubs que tout oppose, à commencer par la rivalité historique, réunis par un intérêt mercato commun. Pour l'ASSE, l'objectif est sportif et existentiel. Pour l'OM, il est stratégique. Mais le résultat espéré est identique : que Nice descende.

Source : RMC Sport