À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Nice (1-3), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de beIN Sports. Extraits.

Dante (Joueur de Nice) : "Je pense surtout qu'on a mal géré après notre premier but. On a commencé à reculer, il n’y avait plus de pressing, donc on subissait constamment les contres. Et malheureusement, il faut être honnête, on a fait une mauvaise première mi-temps. On a trop couru, trop perdu le ballon.

En deuxième mi-temps, dès qu'on a remis la pression et le pressing, j’ai trouvé ça beaucoup mieux. Ça fait plaisir de défendre en avançant. On a récupéré plusieurs ballons haut, et c’est ça notre ADN. Il ne faut pas changer. Même si on perd des matchs, il faut continuer comme ça. On a montré du caractère après la pause. Il va falloir poursuivre sur cette dynamique."

Dante (Nice) : "Je pense qu'on mérite cette quatrième victoire d’affilée"

"Parfois, il n'y a pas besoin de crier à la mi-temps. Je pense que le coach a dit ce qu'il fallait. Sur le terrain aussi, j’ai trouvé les mots justes. La communication doit toujours être adaptée à la situation. Ce n’est pas une question de parler fort ou doucement, mais d’être précis et juste.

Au-delà de regarder ce que font les autres, je pense qu'on mérite cette quatrième victoire d’affilée. Quand je vois l’investissement à l'entraînement, on donne tout. Nous sommes très exigeants, concentrés, et on travaille énormément ensemble. Il y a une vraie coopération, et je suis fier de toute l’équipe. Prendre trois points encore une fois, malgré une première mi-temps ratée, c’est une belle satisfaction."

Guessand (Nice) : "On s'attendait à souffrir dans les premières minutes"

Evann Guessand (Joueur de Nice) : "Sentiment mitigé. Venir gagner ici, on sait que ce n'est pas facile, donc il y a forcément de la joie. Mais en première mi-temps, on a souffert, et avec les qualités qu'on a, on ne devrait pas proposer ce genre de prestation. Une mi-temps, c'est très important, ça peut faire basculer un match. À la fin, je suis content, mais il ne faudra pas reproduire ça.

En première mi-temps, je pense qu'on s'est mal compris collectivement. On a mélangé bloc médian et bloc bas. C'était surtout un problème tactique. Défenseurs, milieux, attaquants, on était trop bas, on ne sortait pas sur l’adversaire, et on subissait. À la mi-temps, le coach nous a montré quelques images, et quand tu visualises ce qui ne va pas, c'est plus facile à corriger. Je pense que c'est ce qu'on a fait, parce qu’en deuxième période, on a montré un tout autre visage. On était plus haut sur le terrain, et forcément, ça a favorisé les occasions de but.

On s'attendait à souffrir dans les premières minutes, parce qu’on savait qu’ils allaient être revanchards après leur défaite chez nous. Mais on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. On s’était dit qu’on tiendrait quelques minutes avant de poser notre jeu. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Ils ont continué à nous presser, encore et encore, et nous, on n’a pas su réagir."

Tardieu (ASSE) : "Aujourd’hui, on ne fait peur à personne"

Florian Tardieu (Joueur de l'ASSE) : "Excusez-moi du terme, mais ça fait chier. Je trouve qu’en première mi-temps, on a répondu présent. En face, c’était une belle équipe, mais on a tenu tête. Après, par manque d’efficacité, on encaisse un but trop rapidement. En deuxième mi-temps, on repart avec de bonnes intentions, mais on se tue tout seuls. Ils rentrent deux fois dans la surface et ils sont efficaces. Nous, on a des situations, mais on ne concrétise pas. On est trop gentils, beaucoup trop gentils. On est à domicile, on joue notre survie, il faut mettre plus d’agressivité partout sur le terrain."

"Eux, ils sont agressifs dans les deux surfaces, et ça fait la différence. Encore une fois, ils ont réussi à imposer leur jeu. Si on n’est pas inquiets maintenant, on ne le sera jamais. Mais on est un groupe soudé, on ne lâchera rien jusqu’à la dernière seconde du championnat. On sait qu’on a deux matchs très importants pour notre avenir, et on va tout faire pour aller chercher des points. De toute façon, on n’a plus le choix. Mais encore une fois, perdre des points comme ça à domicile, ça casse les couilles. À domicile, on doit faire peur. Et aujourd’hui, on ne fait peur à personne."

XXXX (Joueur de l'ASSE) : "