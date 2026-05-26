Ce mardi soir, l’ASSE accueillait l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard dans le cadre du barrage aller d’accession à la Ligue 1. Un rendez-vous capital pour les Verts, toujours en quête d’un retour dans l’élite après avoir manqué la montée directe en fin de saison régulière. Opposés à des Niçois sous pression après leur défaite en finale de Coupe de France, les Stéphanois espéraient prendre une option avant le match retour programmé à l’Allianz Riviera. À l’issue de la rencontre, conclue sur le score de 0-0, plusieurs joueurs se sont présentés au micro de beIN Sports afin de livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés du match.

Morgan Sanson (Nice) : "Oui, vu le contexte et l’ambiance très chaude, avec un public qui a énormément poussé son équipe, on a réussi à rester solides. Même si la deuxième période a été difficile avec la chaleur, on a su tenir défensivement. Il n’y a pas eu énormément d’occasions franches des deux côtés. Quand Saint-Étienne poussait fort, on a su répondre présent.

Après, je pense qu’on aurait pu mieux faire dans les trente derniers mètres. Encore une fois, on n’a pas réussi à amener suffisamment le ballon devant. Pourtant, il y avait sûrement des espaces à exploiter, mais on ne l’a pas assez bien fait.

Maintenant, on va récupérer Elye Wahi devant et on espère qu’il sera prêt. De notre côté, on va rester concentrés dans notre bulle pendant les trois prochains jours afin de faire le travail à domicile vendredi."

Le Cardinal (ASSE) : "Vendredi, on ira chercher cette place en Ligue 1"

Julien Le Cardinal (ASSE) : "Oui, on n’a pas encaissé de but et on a été solides. Je trouve qu’on a répondu présent, donc je ne dirais pas que c’est décevant dans le contenu. Le résultat peut laisser des regrets parce qu’on voulait évidemment faire la différence à domicile sur ce premier match.