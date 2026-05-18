La qualification de l’ASSE face à Rodez a laissé quelques traces après la séance de tirs au but. Plusieurs échanges tendus ont eu lieu entre joueurs des deux équipes, notamment en réaction à un chambrage entamé durant la rencontre. Tairyk Arconte semble avoir cristallisé les rancœurs stéphanoises.

La tension ne s’est pas arrêtée au coup de sifflet final vendredi soir à Geoffroy-Guichard. Après la qualification de l’ASSE au bout d’une séance de tirs au but irrespirable, plusieurs scènes de chambrage ont animé la pelouse stéphanoise. Selon plusieurs échos, Tairyk Arconte aurait multiplié les provocations durant la rencontre à destination de Lucas Stassin et Maxime Bernauer. Une attitude qui expliquerait la réaction de plusieurs Stéphanois après la qualification. Dans l’euphorie de la victoire, Kevin Pedro a notamment repris (volontairement ou pas) une célébration déjà utilisée par l’attaquant ruthénois lors de la victoire de Rodez au Red Star trois jours plus tôt. Le latéral stéphanois a posé son maillot sur le poteau de corner, exactement comme l’avait fait Arconte. Une réponse visiblement loin d’avoir été appréciée du côté du joueur aveyronnais.

Arconte n’a visiblement pas apprécié la réponse stéphanoise

La photo de Kevin Pedro a rapidement circulé sur les réseaux sociaux après la rencontre. Une célébration interprétée comme une réponse directe au comportement affiché par Arconte durant la double confrontation. Le joueur de Rodez n’a d’ailleurs pas tardé à réagir. L’attaquant ruthénois a repartagé l’image de la célébration stéphanoise dans ses stories avec une légende en forme de nouvelle provocation : "À très bientôt." Une façon de prédir l'échec de l'ASSE dans son barrage et un retour sur les pelouses de Ligue 2 la saison prochaine. Il faut dire que Rodez pensait tenir son exploit après être revenu totalement dans la séance de tirs au but malgré un retard initial de deux penalties. Finalement, l’ASSE a fini par arracher sa qualification grâce à l’arrêt décisif de Brice Maubleu puis au tir victorieux de Mickaël Nadé. Un tir au but qui a donné lieu à une scène insolite : sur une vidéo captée par un supporter, on y voit Stassin et Bernauer courir vers Arconte pour lui rendre son chambrage. Juste retour des choses ou pas, nous laisserons chacun avoir son avis.

Arconte n’en est pas à son premier épisode de chambrage

Ce type de comportement n’est d’ailleurs pas totalement nouveau chez Tairyk Arconte. L’attaquant s’était déjà fait remarquer cette saison après son penalty victorieux contre Reims avec une célébration très provocatrice devant le kop adverse. La saison passée, lorsqu’il évoluait encore à Pau, il avait également été au centre de tensions après une rencontre particulièrement animée face à Bastia. Des épisodes qui renforcent aujourd’hui l’image d’un joueur capable de faire monter rapidement la pression dans les grands rendez-vous. Depuis deux saisons, les confrontations entre l’ASSE et Rodez prennent justement une dimension particulière. Entre la demi-finale de play-off remportée par les Verts en 2024, la victoire ruthénoise en championnat cette saison puis ce nouveau barrage extrêmement tendu, les deux clubs ont construit une petite rivalité sportive. Malgré cela, Philippe Montanier comme Didier Santini ont tenu à saluer le parcours de l’adversaire après la rencontre. Mais au vu des échanges aperçus vendredi soir et du message publié ensuite par Arconte, cette rivalité pourrait encore gagner en intensité dans les prochaines saisons. Pour cela, il faudrait que les Verts stagnent en Ligue 2, ou qu'Arconte trouve un challenge en Ligue 1.