Le feuilleton des internationaux niçois connaît un nouveau rebondissement, et celui-ci pourrait bien changer la donne pour les deux matchs. L'OGC Nice a trouvé une parade juridique dans le règlement FIFA qui lui permettrait de conserver l'ensemble de ses joueurs internationaux pour la double confrontation contre l'ASSE. Boudaoui, Abdi et Oppong pourraient finalement être disponibles pour les deux rencontres.

Un vice de forme qui remet tout à plat

Selon Ici Azur, le règlement FIFA est précis sur ce point : les fédérations nationales devaient transmettre leurs convocations aux clubs au plus tard le 10 mai, soit quinze jours avant le début officiel de la mise à disposition des joueurs fixé au 25 mai. Or selon l'OGC Nice, cette règle n'a pas été respectée par plusieurs sélections, notamment l'Algérie, la Tunisie et le Ghana.

Le club azuréen affirme avoir reçu un courrier de la FIFA confirmant cette situation. Sur cette base, Nice a immédiatement envoyé un courrier aux fédérations concernées ainsi qu'à l'instance internationale pour signaler ce vice de forme, que le club considère comme entraînant la nullité des convocations. En clair : si les délais réglementaires n'ont pas été respectés, Nice n'est pas tenu de libérer ses joueurs.

ASSE - Nice : Boudaoui, Abdi et Oppong concernés

Les trois joueurs directement visés par cette situation sont Hicham Boudaoui (Algérie), Ali Abdi (Tunisie) et Kojo Oppong (Ghana). Pour rappel, les Sénégalais Antoine Mendy et Yéhvann Diouf, ainsi qu'Elye Wahi avec la Côte d'Ivoire, avaient déjà obtenu l'autorisation de rester avec Nice pour les deux matchs sans contestation.

Si la position juridique du club se confirme, c'est un groupe quasi complet que Claude Puel pourrait aligner sur les deux rencontres. Boudaoui, dont l'absence au match retour semblait actée depuis plusieurs jours, serait finalement disponible vendredi à l'Allianz Riviera. Idem pour Abdi et Oppong.

Un renversement de situation majeur pour Nice

L'impact sportif serait non négligeable. Boudaoui, Abdi, Oppong : ce sont trois éléments qui changent substantiellement le rapport de forces sur les deux matchs.

ASSE : Je m'en fous de comment Nice est arrivé là

Depuis plusieurs jours, le scénario le plus probable était celui d'un Nice amputé de plusieurs cadres pour le match retour, ce qui aurait pu donner aux Verts un avantage décisif au Huis clos de l'Allianz Riviera. Si cette parade juridique tient, ce calcul disparaît.

Il reste à voir si les fédérations concernées et la FIFA valideront l'interprétation niçoise du règlement, ou si elles contesteront cette lecture. Pour l'heure, le club azuréen semble avoir les arguments réglementaires de son côté. Et ce soir à Geoffroy-Guichard, les Verts devront peut-être composer avec l'idée que Nice pourra compter sur ses meilleurs éléments vendredi également. L'ASSE pourrait surfer sur le même argument juridique si tel est le cas.

L'Equipe confirme que l'intégralité des internationnaux pourront bel et bien jouer. Sujet clos ?

Source : ICI Azur / Radio France