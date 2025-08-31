Auteurs d'une prestation convaincante contre Cosne (4-1), les joueurs de Sylvain Gibert ont lancé avec brio leur championnat. Une seconde rencontre à domicile de suite était prévue ce dimanche à 15h. En effet, la réserve de l'ASSE affrontait Vierzon dans le cadre de la seconde journée de championnat de N3. Résumé de la rencontre.

Après une préparation positive conclue par des résultats intéressants, le groupe du duo Gibert-Hamouma avait confirmé sa bonne dynamique lors de la première journée. Grâce à leur capitaine Maedine Makhloufi, auteur d'un triplé, les Verts l'avaient emporté 4-1. Une belle victoire à confirmer contre Vierzon ce dimanche.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Maubleu - Traoré, Pedro, Dodote, Makhloufi - Mouton, Mimoun, Depalle - Ben Tiba, Othman, Cheikh.

Sont entrés en jeu : Moulin, Lutin Zidee, Achour, Hornech.

Résumé de la rencontre

Dès les premiers instants de la partie, la réserve de l'ASSE impose sa domination dans le jeu. Les jeunes Verts vont d'ailleurs être rapidement récompensés. Makhloufi récupère un ballon haut et envoie un caviar pour Ben Tiba dans la profondeur. Ce dernier s'emmène difficilement le cuir mais parvient à piquer magnifiquement le gardien adverse (1-0, 8ème).

Les visiteurs vont ensuite accentuer la pression sur la cage de Maubleu, redescendu prendre du temps de jeu aujourd'hui. Aux alentours du quart d'heure de jeu, Vierzon parvient à se créer trois situations, sans réussir pour autant à marquer. Un temps fort de courte durée puisque Saint-Etienne repose le pied sur le ballon et se procure deux occasions par l'intermédiaire de Ben Tiba (27e) et Cheikh (28e). Un manque de concentration va cependant coûter cher en fin de première période. Juste avant la pause, Depalle perd un ballon dans une zone dangereuse. Traoré et Pedro ne sont pas vigilants et laissent s'échapper le numéro 11 vierzonnais, qui trompe Maubleu d'une belle reprise (1-1, 44ème).

Au retour des vestiaires, les Verts repartent fort puisqu'Othman réalise un bel enchaînement et voit sa frappe sauvée de justesse sur la ligne par un défenseur adverse. Le but du 2-1 aurait pu intervenir un petit quart d'heure plus tard, mais Makhloufi loupe le pénalty provoqué par Ben Tiba. Vierzon ne lâche rien se son côté et touche même la barre transversale à la 61ème. La fin de match va ensuite se débrider. Quelques instants après une belle occasion des visiteurs, Lutin Zidee accélère côté gauche et tente sa chance, mais ça passe de peu à côté. C'est ce même Lutin Zidee qui va tout déclencher à la 90ème. L'ailier stéphanois place une grosse accélération et ajuste un joli centre en retrait pour Othman, qui marque d'une barre rentrante (2-1).

La réserve stéphanoise s'impose donc 2-1 et confirme la belle impression laissée ces dernières semaines. La semaine prochaine, les coéquipiers d'Axel Dodote se déplaceront à Orléans pour leur première rencontre à l'extérieur. Un match qui se jouera samedi à 18h30.

Crédit photo : asse.fr