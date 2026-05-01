L’ASSE ne joue pas que sa montée sur le terrain. En coulisses aussi, le club bouge. En une semaine, deux annonces sont sorties pour renforcer l’organisation interne. Un signal qui ne laisse pas indifférents, surtout dans ce moment clé de la saison.

Pendant que les supporters ont encore en tête la défaite contre Troyes et le déplacement décisif à Rodez, l’ASSE avance sur un autre chantier. Le club cherche à se structurer, à se renforcer là où ça se voit moins. Hier, une offre a été publiée pour un poste dans les ressources humaines. L'ASSE recherche un comptable général. Une semaine plus tôt, c’était un profil d’acheteur confirmé qui était recherché. Deux annonces rapprochées, dans deux domaines différents, mais avec une même idée en toile de fond : remettre de l’ordre, clarifier, professionnaliser.

Depuis plusieurs mois, on sent que le club cherche un cap, une stabilité. Ces recrutements vont dans ce sens. Ce sont des postes clés dans le fonctionnement quotidien. Gérer les ressources humaines, structurer les achats, ce sont des bases. Et ces bases, l’ASSE semble vouloir les solidifier.

L'ASSE tente de se remettre à l’endroit

Ce qui ressort de ces annonces, c’est le mot "structuration". Il revient souvent. Le club parle aussi de transformation, d’évolution. Ce n’est pas anodin. L’ASSE sort de plusieurs saisons instables, avec des changements à tous les niveaux. Aujourd’hui, il y a une volonté de poser quelque chose de plus clair.

Le futur responsable RH aura un rôle central dans la gestion interne. L’acheteur, lui, devra organiser, cadrer, faire en sorte que le club fonctionne mieux au quotidien. Dit comme ça, ça peut paraître loin du rectangle vert. Toutefois, un club bien structuré, c’est un club plus solide sur la durée.

Un message envoyé aussi aux supporters

Ces décisions arrivent à un moment particulier. Sportivement, tout reste à jouer. L’ASSE peut encore monter, mais elle n’a plus le droit à l’erreur. Et pendant que les regards sont tournés vers Rodez et Amiens, le club prépare déjà la suite.

C’est aussi un message. Quel que soit le résultat final, il y a une volonté de construire. De ne plus subir. Les supporters attendent des réponses sur le terrain, c’est évident. Mais ils attendent aussi un club plus stable, plus cohérent.

Ces deux recrutements ne feront pas gagner un match samedi. Mais ils peuvent éviter d’en perdre d’autres, à moyen terme. Et dans une période où tout est fragile, ça compte.