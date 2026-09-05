L’ASSE recevait Montpellier ce samedi à Geoffroy-Guichard pour la cinquième journée de Ligue 2. Après la rencontre, c’est à vous de juger la prestation des Verts. Attribuez une note à chaque joueur ayant joué 45 minutes ou plus et désignez votre homme du match.

PVLes notes des supporters
Après-match · ASSE – Montpellier

À toi de noter les Verts

Ton regard sur la performance de chaque joueur, sans voir les moyennes des autres supporters.
Notes ouvertes
0/11 joueurs notés
Clôture dimanche 6 septembre à 13h30
1–3 Match difficile 5 Match moyen 7 Bon match 9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de 1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez vu.

Gautier Larsonneur

GARDIEN · N° 30
/10

Julien Le Cardinal

DEFENSEUR · N° 26
/10

Kévin Pedro

DEFENSEUR · N° 23
/10

Maxime Bernauer

DEFENSEUR · N° 6
/10

Sohaib Naïr

DEFENSEUR · N° 18
/10

Áron Csongvai

MILIEU · N° 14
/10

Tamar Svetlin

MILIEU · N° 16
/10

Augustine Boakye

ATTAQUANT · N° 20
/10

Irvin Cardona

ATTAQUANT · N° 7
/10

Thierno Ballo

ATTAQUANT · N° 8
/10

Zuriko Davitashvili

ATTAQUANT · N° 22
/10
Encore 7 joueurs à noter Il faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable jusqu’à la clôture.
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