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Les notes des supporters

PV Les notes des supporters

1–3 Match difficile 5 Match moyen 7 Bon match 9–10 Exceptionnel

Choisis directement une note de 1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez vu.

Gautier Larsonneur — /10 Effacer ma note Julien Le Cardinal — /10 Effacer ma note Kévin Pedro — /10 Effacer ma note Maxime Bernauer — /10 Effacer ma note Sohaib Naïr — /10 Effacer ma note Áron Csongvai — /10 Effacer ma note Tamar Svetlin — /10 Effacer ma note Augustine Boakye — /10 Effacer ma note Irvin Cardona — /10 Effacer ma note Thierno Ballo — /10 Effacer ma note Zuriko Davitashvili — /10 Effacer ma note

Encore 7 joueurs à noter Il faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable jusqu’à la clôture. Valider mes notes

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