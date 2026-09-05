L’ASSE recevait Montpellier ce samedi à Geoffroy-Guichard pour la cinquième journée de Ligue 2. Après la rencontre, c’est à vous de juger la prestation des Verts. Attribuez une note à chaque joueur ayant joué 45 minutes ou plus et désignez votre homme du match.
PVLes notes des supporters
Après-match · ASSE – Montpellier
À toi de noter les Verts
Ton regard sur la performance de chaque joueur, sans voir les moyennes des autres supporters.
Notes ouvertes0/11 joueurs notés
Clôture dimanche 6 septembre à 13h30
1–3 Match difficile 5 Match moyen 7 Bon match 9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de 1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez vu.
Gautier Larsonneur
GARDIEN · N° 30
—/10
Julien Le Cardinal
DEFENSEUR · N° 26
—/10
Kévin Pedro
DEFENSEUR · N° 23
—/10
Maxime Bernauer
DEFENSEUR · N° 6
—/10
Sohaib Naïr
DEFENSEUR · N° 18
—/10
Áron Csongvai
MILIEU · N° 14
—/10
Tamar Svetlin
MILIEU · N° 16
—/10
Augustine Boakye
ATTAQUANT · N° 20
—/10
Irvin Cardona
ATTAQUANT · N° 7
—/10
Thierno Ballo
ATTAQUANT · N° 8
—/10
Zuriko Davitashvili
ATTAQUANT · N° 22
—/10
Encore 7 joueurs à noter Il faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable jusqu’à la clôture.
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