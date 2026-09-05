L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 5ème journée. Les Verts de Ian Cathro recevaient Montpellier à Geoffroy-Guichard. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des deux entraîneurs après cette rencontre, conclue sur le score de [SCORE].

Zoumana Camara (Entraîneur de Montpellier) : "Ce qu'on souhaitait, nous, c'était voir une équipe qui ne vienne pas ici en victime, qui vienne imposer quelque chose, qui essaie d'être ambitieuse, de récupérer des ballons, de conserver le ballon et d'avoir aussi de la maîtrise pour poser des problèmes à cette belle équipe de Saint-Étienne.

On a réussi à le faire sur une mi-temps. Par contre, le début de deuxième période nous a mis dedans. On a fait une mauvaise entame de deuxième mi-temps. Après, si on regarde bien dans le détail, on prend des buts sur la qualité individuelle et intrinsèque des joueurs, qui est hors norme. Il faut donc féliciter les Stéphanois. Ils ont des individualités de haut niveau, capables de faire la différence sur des situations qui ne sont pas forcément des occasions de but évidentes.

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Je n'ai pas d'objectif. Je l'ai dit en début de saison : c'est de faire mieux que la saison dernière. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. La seule chose dont je peux me porter garant, c'est que l'équipe que vous avez vue aujourd'hui sera bien meilleure en fin de saison. Les joueurs seront meilleurs individuellement et collectivement. On sera meilleurs que ce qu'on fait là. Après, il y a des joueurs qui sont arrivés il y a quelques jours ou quelques semaines. On doit récupérer tout le monde et remettre tout le monde physiquement en capacité.

La seule chose que je peux vous dire, c'est que cette équipe sera meilleure dans quelques mois et à la fin de la saison. On sera capables, en tout cas je le souhaite, de produire ce qu'on a fait aujourd'hui sur une durée beaucoup plus longue. Là où j'espère qu'on pourra évoluer, c'est sur le plan offensif, avec la capacité à être beaucoup plus tueurs. Voilà ce qui nous manque un peu.

Quand je promets que l'équipe sera meilleure, c'est parce que le vécu et le temps vont nous apporter cela. Il y a aussi l'expérience de matchs comme aujourd'hui : jouer dans une ambiance pareille, avoir la capacité et le courage d'accepter de jouer, de ressortir de derrière, de casser le rythme et d'imposer quelque chose. J'ai de jeunes joueurs et une jeune équipe, mais j'ai des joueurs ambitieux et courageux. Ils ont été capables de le faire, mais sur une durée de 90 minutes, ça a été compliqué. Pour l'instant, c'est 45 minutes face à Saint-Étienne. J'espère qu'en fin de saison, ce sera 95, voire 100 minutes face à Saint-Étienne.

J'ai de jeunes joueurs qui ne demandent qu'à travailler et à progresser. Ils m'ont donné satisfaction ce soir dans l'état d'esprit, dans la combativité et dans la personnalité. On a vu des choses intéressantes. Maintenant, je leur ai dit qu'ils étaient très jeunes, mais de ne pas m'en vouloir d'être très exigeant avec eux. Ce sont eux qui m'obligent à être exigeant parce qu'ils me montrent des choses intéressantes. Moi, en tant que coach, je ne peux pas me baser uniquement sur le fait qu'ils soient jeunes. Je dois trouver ce juste milieu entre l'indulgence et l'exigence pour qu'ils puissent continuer à grandir et à progresser."

Ian Cathro : "Je crois que ce n'est pas un club normal"

Ian Cathro (Entraîneur de l’ASSE) : "Cette ambiance ? C'est l'une des choses qui m'ont fait choisir ce club. Je crois que ce n'est pas un club normal. J'aimerais prendre un peu plus de plaisir, mais justement, parce que ce n'est pas un club normal, avec tous ces gens qui aiment ce club, je ressens la responsabilité de les aider tous les jours. Peut-être que demain, je prendrai ma journée, mais on a beaucoup de travail à faire.

Je pense qu'en première période aujourd'hui, on a eu une bonne dynamique. Mais après 25 ou 30 minutes, j'ai trouvé que l'équipe avait un peu baissé de régime. Dans notre façon de jouer, il faut qu'on garde notre rythme. On a joué contre une équipe agressive, plus agressive que lors des matchs précédents. Il y a eu plus de pauses et de temps d'arrêt. Mais j'ai demandé à mes joueurs, à la mi-temps, de revenir, de moins penser et de jouer davantage pendant cinq ou dix minutes.

Aujourd'hui, c'était difficile. Il y a eu un temps d'arrêt à cause de la pelouse. Après cet arrêt, on n'a pas repris notre position assez rapidement. Quand on a concédé le but, ce n'est pas ce qu'on veut. Tous ces petits détails sont importants. On essaie d'être là où on veut être dans le match. Ce sont plusieurs choses sur lesquelles il faut se concentrer.

Je crois qu'on est vraiment loin de notre niveau. Comme je l'ai dit, je ressens beaucoup de responsabilités envers tous les gens qui viennent ici, mais aussi envers les joueurs, pour les aider et les soutenir. Certaines fois, je fais bien les choses, parfois un peu moins bien. Mais on va travailler très, très dur pour continuer sur cette voie.

On essaie de construire une nouvelle équipe et chaque joueur en fait partie. S'ils ne peuvent pas gérer cette pression, ils partiront. Tant pis pour eux. Vous pouvez partir ! Mais les joueurs qui restent sont là parce qu'ils veulent faire partie de quelque chose de grand pour ce club. C'est un long voyage parce que nous sommes très loin de ce que nous voulons être. Je crois qu'on peut voir le développement d'une équipe et je suis ravi de voir aussi les individualités ressortir. On a beaucoup de bons joueurs.

Quand je rentre, je suis fatigué. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. Comme je le disais, il y a beaucoup d'équipes, mais pas comme celle-ci. Et comme je l'ai dit, je ne dirais pas que c'est un plaisir d'être ici, mais ce sera un plaisir de gagner ici."