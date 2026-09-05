L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 5ème journée. Les Verts de Ian Cathro recevaient Montpellier à Geoffroy-Guichard. Une affiche entre deux équipes invaincues en ce début de saison. Leader avec quatre victoires en quatre journées, l’ASSE recevait un Montpellier ambitieux, qui comptait deux succès et deux nuls. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des joueurs après cette rencontre, conclue sur le score de 3 buts à 1.

Julien Laporte (Joueur de Montpellier) : "Déjà, je pense qu'à la mi-temps, on doit être devant parce qu'il y a quand même, selon moi, une grosse faute sur notre joueur. C'est un élément important dans un match avec une telle intensité. Basculer au score en notre faveur aurait pu donner une autre physionomie à la rencontre.

Maintenant, derrière, en début de deuxième période, on n'a pas bien réattaqué. Eux nous ont sanctionnés rapidement. Ensuite, sur un petit flottement, on vient d'effectuer un changement. On ne doit peut-être pas se précipiter et ressortir le ballon plus loin. Je pense qu'on a manqué un peu de maturité sur ce temps-là et on se fait sanctionner sur une touche.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

La petite différence entre Saint-Étienne et nous aujourd'hui, elle est là. Mais je veux retenir le positif parce que je trouve qu'on a fait un match courageux. On a montré beaucoup de bonnes choses et c'est de bon augure pour la suite."

Thierno Ballo : "C'est magnifique"

Thierno Ballo (Joueur de l’ASSE) : "C'est ma première fois ici, c'est magnifique. Je suis très content. Avec ces trois points, l'équipe a bien travaillé. Montpellier, c'est une bonne équipe, mais je pense qu'on a bien fait les choses collectivement.

Mon but préféré ? Je pense à celui d'Augustine Boakye. Qu'est-ce qu'il a fait là ! Celui de Max aussi. Je pense que les trois buts sont magnifiques. Le plus important, c'est qu'on a pris les trois points et je suis content."

Sohaïb Naïr (ASSE) : "Il y a moyen de faire de grandes choses"

Sohaib Naïr (Joueur de l’ASSE) : "Oui, sincèrement, on a un très bon groupe cette année. Je pense qu'il y a moyen de faire de grandes choses. On attendait ces matchs-là parce que, comme on le sait, tout le monde dit qu'on verra vraiment ce qu'on vaut face aux équipes du haut de tableau. Vous le savez, Montpellier est une super équipe. On est très contents de prendre les trois points.

Je suis heureux quand on marque ! Pour un défenseur, c'est plus simple quand on marque des buts devant, donc je suis très content."

Irvin Cardona (Joueur de l’ASSE) : "C'est une belle soirée. On a aussi été un peu en difficulté en première mi-temps. On a réussi à faire basculer le match en deuxième période et à gagner. On enchaîne cinq victoires. On attendait un gros test, on attendait un grand adversaire, c'est ce qu'on disait toute la semaine.

On essaie de travailler au maximum pour être performants le week-end. Notre coach nous dit aussi qu'il faut rester très humbles, surtout dans des moments comme celui-ci, où on arrive à enchaîner les victoires. C'est ce qu'on arrive à faire pour l'instant. Il faut que ça continue.

Le but de Maxime Bernauer ? Je le vois au deuxième poteau. Il y a une belle course au premier, je ne me rappelle plus qui la fait, mais quelqu'un emmène un peu tout le monde. Max est tout seul au deuxième, donc j'essaie de lui poser le ballon. Puis il fait le geste parfait : but."