L'ASSE reste en Ligue 2. Battus 4-1 hier soir à Nice, les Verts n'ont pas su décrocher la montée dans l'élite. Le résultat d'une saison irrégulière de bout en bout. Les responsabilités de chacun seront à interroger dans les prochains jours. En attendant, Philippe Montanier s'est exprimé en conférence de presse à l'issue de la rencontre d'hier.

Les propos du coach stéphanois au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Je pense que ce n'est pas le moment de faire des bilans. On est déçus du match, on peut parler du match. Je pense qu'il faudra prendre le temps pour tirer les enseignements de cette saison. Mais là, ce n'est pas le moment."

Nice "mérite" face à l'ASSE, selon Montanier

"Je pense que Nice a mérité quand même. Ils ont marqué 4 buts, ont eu plus d'occasions. On n'a pas démérité, on s'est battus avec nos armes. On a eu des occasions, un poteau, une barre... Mais Nice en a eu plus que nous si on regarde les xG. Forcément, ils méritent. Ils ont été plus tranchants offensivement et plus efficaces. (...)

La sortie de Le Cardinal ? Ce n'était pas facile pour Micka' (Nadé) de rentrer. C'est vrai que cette charnière n'avait pas pris de buts depuis 3 matchs. Mais là il a été au bout et ne pouvait plus continuer. Après, c'est tout un groupe aussi. C'est pas facile pour Micka' de rentrer sur ce match face à Wahi qui est un joueur très talentueux. Cela fait partie des paramètres qui nous ont empêché de rivaliser jusqu'au bout avec Nice. (...)

Déçu pour les joueurs et surtout pour le Peuple Vert qui va repasser une saison en Ligue 2. Pour les bilans, il faut prendre du temps. Juste après le match, à chaud, je pense que c'est pas judicieux."

Montanier attendra pour parler de son avenir et compare l'arbitre de touche à Gilbert Montagné

"Ma situation personnelle ? C'est indécent d'en parler je trouve, vu la déception qu'on a. Le plus important aujourd'hui, c'est le club, l'institution. Pareil, on aura le temps sur ma situation personnelle. Mais ce n'est pas ce qui est important ce soir. On avait beaucoup d'espoirs sur ce match là, on y croyait énormément. Donc voilà, ma situation n'est pas importante comparée à celle du club. (...)

Le but sur la touche ? J'ai discuté avec Monsieur Buquet, c'est une action qui ne rentre pas dans la VAR. C'est encore plus frustrant de prendre un but sur une touche. Après, c'est pas parce qu'il y a une touche qu'on est obligés de prendre un but. Mais on savait que sur leurs touches longues ils étaient dangereux. Mais oui c'est frustrant de prendre un but sur une touche qui n'est pas valable. Il y a un marquage qui n'est pas fait, on a notre part de responsabilités. Mais l'arbitre de touche, qui a été très bon, sur ce coup là, il a été très mauvais. Pas voir cette touche là devant son nez, à part mon cousin Gilbert, je ne sais pas qui aurait pu éviter de voir ça. Au fait, c'est pas mon cousin, c'est un artiste que j'aime bien. Mais je vous chanterai rien ce soir."