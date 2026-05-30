L'ASSE jouait contre l'OGC Nice pour le match retour du barrage à l'Allianz Rivera. Défaits 4-1, les Verts seront en Ligue 2 la saison prochaine. Voici les tops et flops de cette seconde manche.

Dans une Allianz Riviera plutôt favorable aux Stéphanois, l’ASSE entamait pourtant la rencontre avec de réelles ambitions. Dès la 9e minute, Irvin Cardona croyait ouvrir le score après une belle reprise croisée sur un centre précis de Dennis Appiah. Mais la VAR annulait le but pour un hors-jeu de Lucas Stassin, impliqué dans l’action. Une première frustration pour les Verts, qui continuaient malgré tout à se montrer dangereux. Dix minutes plus tard, Stassin manquait une énorme occasion en expédiant au-dessus une reprise bien servie par Cardona après un superbe débordement de Davitashvili.

Peu à peu, Nice prenait le contrôle du match. Wahi touchait le haut du poteau à la 20e minute avant que Dante ne se heurte à un Gautier Larsonneur décisif juste avant la pause. Au retour des vestiaires, l’ASSE croyait encore pouvoir faire basculer la rencontre lorsque Stassin trouvait le poteau, mais l’action était de nouveau signalée hors-jeu.

Wahi achève l'ASSE

Le tournant arrivait ensuite avec l’ouverture du score niçoise : sur une mauvaise déviation de Gadegbeku, Jonathan Clauss surgissait pour battre Larsonneur. Malgré plusieurs arrêts importants de son gardien, Saint-Étienne craquait encore. Davitashvili redonnait espoir sur penalty à la 79e minute, mais Boudache puis Wahi, auteur d’un doublé, assommaient définitivement les Verts. Malgré une dernière barre transversale et neuf minutes de temps additionnel, l’ASSE s’inclinait lourdement. Cette défaite scellait définitivement la non-montée des Stéphanois, plongeant tout un peuple vert dans une immense désillusion.

Le top de l'ASSE

Julien Le Cardinal

Le défenseur arrivé en janvier de Brest a une nouvelle fois montré qu'il y avait un ASSE avec lui et sans lui. Diminué depuis plusieurs semaines, il n'a pas pu terminer cette double confrontation. Il faudra construire autour de lui la saison prochaine pour essayer d'accrocher la ligue 1.

Les flops de l'ASSE

Mickaël Nadé

Le défenseur stéphanois est entré à la pause à la place de Julien Le Cardinal blessé. Malheureusement, il n'a pas été à la hauteur de l'evenement. Auteur d'une tête étrange sur le second but niçois, il a été pris dans le dos par Elie Wahi sur le 3e et 4e but des aiglons. Une mi-temps à oublier pour le franco-ivoirien.

Le projet Kilmer

Après avoir acté une relégation lors de leur première saison au club, Kilmer Sport n'a pas réussi à remettre le club en ligue 1 malgré des dépenses exceptionnelles pour le championnat de ligue 2. Ivan Gazidis s'est exprimé au micro de Ligue 1+ et a demandé à tous les composantes de prendre "ses responsabilités". Un discours qui montre une nouvelle fois que la nouvelle direction n'a pas encore trouver la bonne formule pour faire naviguer correctement le navire ASSE.

L'attaque stéphanoise

Une nouvelle fois, l'attaque stéphanois aura passé ce match sans se montrer efficace. Dans le money time, Lucas Stassin n'aura été décisif que contre Amiens relegué et venu en dilétante à Geoffroy Guichard. Irvin Cardona n'a pas eu le rendement escompté non plus. Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye ont été bien muselé par les aiglons. Les Verts ont fini l'année avec une équipe quasi inoffensive.