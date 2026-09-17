Concurrent direct de l'ASSE dans cette saison de Ligue 2, le FC Nantes se retrouve de nouveau au centre d'un dossier judiciaire ancien et particulièrement sensible. Des éléments publiés cette semaine par L'Équipe détaillent les soupçons autour de transferts réalisés entre 2015 et 2023, avec des commissions, des prête-noms et plusieurs mises en examen.

Sportivement, le FC Nantes tente déjà de redresser une saison mal engagée après sa relégation de Ligue 1. Le club nantais a quitté la dernière place après son succès face à Nancy, mais reste loin de l'ASSE, leader avec 15 points après six journées. Peuple-Vert avait récemment détaillé les difficultés nantaises dans ce début de championnat. À ce contexte sportif s'ajoute désormais un dossier judiciaire qui revient au premier plan. Selon les nouveaux éléments rapportés par L'Équipe et repris par plusieurs médias, les enquêteurs se sont penchés pendant plusieurs années sur différentes opérations réalisées par le FC Nantes, avec notamment des soupçons d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et de blanchiment. Le club lui-même est mis en examen depuis 2023, tout comme son directeur général délégué Franck Kita.

8,2 millions d'euros au cœur des investigations

L'un des éléments les plus importants concerne Bakari Sanogo. Selon les informations publiées par L'Équipe, les enquêteurs estiment qu'environ 8,2 millions d'euros auraient indirectement bénéficié à l'intermédiaire entre 2015 et 2021, notamment par l'intermédiaire de personnes disposant officiellement du statut d'agent. Joaquim Batica, agent FFF, apparaît notamment dans le dossier. Sanogo et Batica avaient eux aussi été mis en examen en juin 2023 dans le cadre de cette procédure.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Les investigations ont porté sur plusieurs transferts réalisés par Nantes. Les opérations autour d'Emiliano Sala ou Kalifa Coulibaly figurent parmi celles étudiées. Des documents internes et des échanges auraient conduit les enquêteurs à soupçonner le recours à des intermédiaires qui n'apparaissaient pas officiellement sur les contrats.

Le nom de Pedro Chirivella apparaît également dans les révélations récentes. L'ancien capitaine nantais aurait expliqué aux enquêteurs que certaines sommes destinées à des intermédiaires pouvaient être intégrées dans des primes versées aux joueurs. Il s'agit d'éléments issus de l'instruction et non de faits définitivement jugés. Chirivella a quitté Nantes pour le Panathinaïkos à l'été 2025 après cinq saisons au club.

La procédure s'inscrit dans une enquête ouverte depuis plusieurs années. Dès 2020, le siège du FC Nantes et le centre d'entraînement de la Jonelière avaient été perquisitionnés. Une information judiciaire avait ensuite été ouverte en juin 2022 pour plusieurs qualifications, dont l'exercice illégal de l'activité d'agent sportif, le faux et usage de faux ou encore le blanchiment.

Franck Kita et le FC Nantes déjà mis en examen

Franck Kita avait été placé en garde à vue puis mis en examen en juin 2023 pour plusieurs chefs, notamment blanchiment et exercice illégal de l'activité d'agent sportif. Il avait ensuite contesté toute infraction et rappelé qu'une mise en examen ne constituait pas une condamnation.

Quelques mois plus tard, le FC Nantes avait lui aussi été mis en examen en tant que personne morale. Le parquet de Rennes avait alors indiqué que les enquêteurs soupçonnaient les dirigeants nantais d'avoir utilisé de façon récurrente des agents sportifs non autorisés en ayant recours à des prête-noms dans certaines négociations de transferts ou de contrats. Waldemar Kita avait contesté ces accusations lors de son audition.

Le dossier concerne aussi Moussa Sissoko, ancien joueur du FC Nantes entre 2022 et 2024. D'après les révélations publiées cette semaine, l'ancien international français est mis en cause pour usage de faux en écriture publique. À ce stade, cette implication relève de la procédure judiciaire en cours et ne vaut pas condamnation. Bakari Sanogo était présenté depuis plusieurs années comme son agent ou son intermédiaire.

Pour Nantes, cette actualité tombe à un moment délicat. Le club doit déjà gérer les conséquences sportives d'une relégation et un début de championnat compliqué. Le rendez-vous avec l'ASSE arrivera rapidement puisque les Canaris se déplaceront à Geoffroy-Guichard lors de la dixième journée. Le volet judiciaire reste distinct de la compétition et aucune conséquence sportive directe n'est établie à ce jour. Mais pour l'un des clubs annoncés parmi les concurrents des Verts dans la course à la montée, ce dossier ajoute un nouveau foyer de tension dans une saison déjà mouvementée.