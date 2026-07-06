L'ASSE voit son centre de formation perdre du terrain dans l'évaluation annuelle de la FFF. Le club stéphanois se classe troisième des centres de formation de Ligue 2 et seulement treizième au classement cumulé Ligue 1-Ligue 2. Un résultat en retrait qui confirme une baisse après plusieurs saisons parmi les références françaises.

Le verdict est tombé. Comme chaque année, la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération française de football a dévoilé son évaluation des centres de formation professionnels. Validé le 30 juin par la commission nationale paritaire de la Convention collective nationale des métiers du football (CCNMF), ce classement récompense les centres les plus performants sur la saison 2025-2026.

Pour l'AS Saint-Étienne, le constat est mitigé. Le club ligérien termine à la troisième place des centres de formation de Ligue 2. En revanche, au classement global regroupant les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, l'ASSE n'occupe que la treizième position. Une régression notable pour un centre qui figurait encore dans le Top 10 français il y a seulement deux saisons.

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Une évaluation basée sur cinq critères

Depuis maintenant six saisons, la FFF évalue les centres de formation selon cinq indicateurs précis. L'objectif est de mesurer leur efficacité dans l'accompagnement des jeunes joueurs vers le haut niveau.

Les critères retenus sont les suivants :

la professionnalisation des joueurs âgés de 16 à 23 ans, sous contrat dans les deux premières divisions des dix meilleurs championnats UEFA ou en National ;

le temps de jeu obtenu en équipe première du club formateur ;

les sélections internationales disputées par les jeunes formés au club ;

la réussite scolaire avec les diplômes obtenus au cours de la saison précédente ;

la représentation européenne des joueurs évoluant dans des clubs engagés au classement UEFA.

Cette méthode permet d'aller bien au-delà des simples résultats sportifs des équipes de jeunes. Elle récompense la capacité d'un centre à former des joueurs capables de s'imposer au plus haut niveau tout en réussissant leur parcours scolaire.

Un signal à ne pas négliger pour l'ASSE

Si cette troisième place parmi les clubs de Ligue 2 reste honorable, elle illustre malgré tout une perte de vitesse du centre stéphanois à l'échelle nationale. Longtemps considéré comme l'un des meilleurs viviers français, le centre de L'Étrat semble marquer le pas face à une concurrence toujours plus performante.

Ces dernières saisons, plusieurs jeunes formés à Saint-Étienne ont pourtant intégré le groupe professionnel ou poursuivi leur progression dans d'autres clubs. Mais les critères de la DTN prennent en compte l'ensemble du parcours des joueurs et non les seules apparitions en équipe première.

Pour un club qui fait régulièrement de la formation un pilier de son projet sportif et économique, ce classement constitue un indicateur à surveiller. L'objectif sera désormais de retrouver rapidement une place parmi les dix centres de formation les plus efficaces de France, afin de renouer avec un statut qui a longtemps fait la réputation des Verts et qui ne doit pas disparaitre sous Kilmer.

Source : Fédération française de football (FFF).