L'ASSE compte sept joueurs actuellement prêtés, entre la France et l'étranger. Mais le règlement FIFA sur les prêts prévoit une exemption qui change complètement la donne. La majorité des prêts stéphanois ne comptent en réalité pas dans les quotas officiels.

Entre quota national mis en vigueur par la LFP, et quota international édicté par la FIFA, il existe également des exemptions liées à l'âge ou à la formation des joueurs prêtés. Ainsi, ce règlement conditionne directement les choix du mercato de l'ASSE, notamment dans le sens des départs et la stratégie à adopter dans sa politique de prêt sortant. Le point sur la situation actuelle des Verts au cas par cas et les scénarios encore possibles avant mardi 20h (date de fin du mercato).

Deux quotas distincts, pas un seul plafond

Depuis la saison 2022/2023, la FIFA encadre le nombre de prêts autorisés par club et par saison. Une nouveauté, puisqu'aucune limitation n'existait auparavant. Ce règlement distingue deux comptabilisations séparées, qui ne s'additionnent pas entre elles.

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En France, un club peut donc prêter au maximum 7 joueurs à d'autres clubs français et en recevoir 5 au cours d'une même saison. Cette règle complémentaire limite à 2 le nombre de joueurs prêtés à un même club.

À l'étranger, la FIFA a fixé un plafond distinct, qui a réduit progressivement depuis son entrée en vigueur. Il s'agissait de 8 joueurs en 2022/2023, puis 7 en 2023/2024, avant de s'arrêter à 6 de façon définitive depuis la saison 2024/2025.

L'exemption qui change tout : jeunes et joueurs formés à l'ASSE

Le règlement FIFA prévoit une exception majeure. En effet, les joueurs âgés de 21 ans ou moins, ainsi que les joueurs formés au club prêteur, ne comptent pas dans ces quotas. Pour le second critère, l'âge n'entre pas en ligne de compte, et les deux critères se cumulent quand un joueur remplit les deux conditions.

Un club dépasse donc en apparence ses plafonds sans être en infraction, dès lors que ses prêts concernent des joueurs formés en interne ou de jeunes éléments.

La situation de l'ASSE décortiquée

En France, Axel Dodote (19 ans) et Luan Gadegbeku (19 ans) sont prêtés à Pau, Pierre Ekwah à Auxerre, et Jebryl Sahraoui (21 ans) à Aubagne.

Dodote, Gadegbeku et Sahraoui sont tous les trois formés à l'ASSE et âgés de 21 ans ou moins. Ils bénéficient donc de la double exemption et ne comptent pas dans le quota national stéphanois. Seul le prêt d'Ekwah s'impute réellement sur ce quota, qui reste très largement sous son plafond de 7.

À l'étranger, Igor Miladinovic évolue en Serbie, Aimen Moueffek en Espagne, et Ebenezer Annan en Roumanie. Moueffek, 25 ans, formé à l'ASSE depuis son arrivée en 2012, bénéficie lui aussi de l'exemption liée à la formation. Son prêt ne compte donc pas dans le quota international. Seuls Miladinovic et Annan s'imputent sur ce quota, largement sous son plafond de 6.

Une marge de manœuvre encore disponible

En réalité, sur les sept joueurs prêtés par l'ASSE, quatre échappent totalement aux quotas grâce à leur statut de joueur formé au club et/ou leur jeune âge. Seuls deux prêts s'imputent sur chaque quota, laissant à l'ASSE une marge considérable pour la fin du mercato et/ou le mercato hivernal.

Cette règle ouvre donc une option concrète pour des dossiers encore incertains, à l'image de Djylian N'Guessan. Formé à l'ASSE et âgé de 17 ans, l'attaquant coche les deux critères d'exemption. Un prêt, s'il devait être envisagé, n'entamerait donc aucun des deux quotas de prêts de l'ASSE.

Également, si toutefois le club venait à devoir prêter un joueur comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili avec une option d'achat par exemple, il en aurait la possibilité sans être hors quota. Bien que ce scénario semble peu probable, voici à ce jour la situation de l'ASSE concernant ses prêts et sa marge de manœuvre.