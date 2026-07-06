Libre de tout contrat. L’ancien milieu stéphanois Bryan Dabo a posé ses valises en Provence. Le joueur de 34 ans participe aux séances d'Aubagne. Un profil d'expérience à suivre pendant ce mercato.

Le marché des transferts réserve parfois de drôles de trajectoires. Alors que l'actualité des Verts bat son plein en cette période de mercato, un ancien joueur bien connu du peuple vert a été aperçu sur les terrains d'entraînement d'une formation du sud de la France pour garder le rythme.

Bryan Dabo à la relance en Ligue 3 pendant le mercato

Selon les informations dévoilées par Foot-National, Bryan Dabo s’entraîne actuellement avec le Sporting Club Aubagne Air-Bel. Le club provençal, qui s'apprête à disputer la saison de Ligue 3, accueille le joueur de 34 ans pour ses séances collectives.

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Né à Marseille, le milieu de terrain s'offre un retour aux sources pour retrouver sa condition physique. Après des expériences à Montpellier, à l'ASSE puis à la Fiorentina, le natif de la cité phocéenne est libre durant ce mercato. Cela depuis la fin de son contrat au Sepahan FC. Il se montre pleinement investi au cours de ce processus de remise en forme.

Le staff aubagnais prend son temps

Si sa présence aux entraînements aubagnais interpelle, son avenir reste pour le moment totalement ouvert. Du côté du staff technique, on se laisse le temps de la réflexion avant de valider une éventuelle signature. Rien n'indique pour l'instant que cette remise en forme débouchera sur une intégration définitive avant la fin du mercato.

En parallèle, le club a mis en place une large campagne d'essais durant ce mercato. De jeunes espoirs et des éléments beaucoup plus expérimentés cohabitent afin de boucler le groupe. Le temps presse pour la formation provençale. Le championnat de Ligue 3 reprendra ses droits le vendredi 7 août prochain avec la réception du promu Thionville. Reste à savoir si l'ancien Stéphanois en fera partie. Le mercato s'accélère pour de nombreuses formations.