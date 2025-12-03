Selon le site de supporters Allez Paillade, Bryan Dabo s’entraîne avec la réserve de Montpellier. Libre depuis plusieurs mois, l’ancien milieu de l’ASSE retrouve du rythme au MHSC en attendant une opportunité pour relancer sa carrière.

Bryan Dabo de retour sur les terrains de Grammont, voilà une image que les supporters montpelliérains n’avaient plus vue depuis longtemps. L’ancien Stéphanois, passé par Saint-Étienne entre 2016 et 2018, s’entraîne désormais avec la réserve du MHSC pour maintenir sa condition physique. Une situation simple, sans sous-texte, mais qui n’en manque pas d’intérêt : à 33 ans, Dabo réfléchit à la suite de son parcours tout en restant prêt à répondre présent si une porte s’ouvre.

Bryan Dabo s’entraîne avec la réserve de Montpellier pour rester au niveau

À cette période de la saison, les joueurs libres vivent souvent un entre-deux délicat : besoin de rythme, nécessité de rester visibles, obligation de se préparer sur un plan individuel. Dans ce contexte, le fait que Bryan Dabo s’entraîne avec la réserve de Montpellier apparaît comme une solution logique. Le milieu formé au club connaît les lieux, les habitudes, les visages. Et surtout, il sait qu’il peut travailler dans un cadre pro sans pression excessive.

Montpellier n’est pas en train de préparer un retour surprise, mais le club ouvre ses portes à plusieurs anciens. Dimitry Bertaud est revenu s’entraîner il y a plusieurs semaines, Arnaud Souquet fait de même depuis son départ de Chicago selon Le Parisien. Le groupe de National 3 dirigé par Frédéric Garny accueille donc trois habitués des lieux...

Dabo, lui, sort de deux saisons en Iran et n’a pas perdu l’envie. Dans une interview donnée en septembre, il ne s’en cachait pas : « Montpellier, c’est mon club de cœur… si demain il y a quelque chose à faire, ils savent où me trouver. » Quelques échanges avaient eu lieu durant l’été, confirmant que le lien existait toujours.

Quel avenir pour Dabo après cette parenthèse à Montpellier ?

Le fait que Bryan Dabo s’entraîne avec la réserve de Montpellier ne dit rien de son futur à court terme, mais il en dit beaucoup sur son état d’esprit. Le milieu passé par Saint-Étienne, qui avait laissé aux supporters stéphanois l’image d’un joueur énergique et généreux, reste déterminé. Il ne s’agit pas d’un joueur en fin de parcours cherchant un dernier contrat symbolique : Dabo veut rejouer, et il se donne les moyens d’être prêt le jour où une proposition sérieuse arrivera.

À 33 ans, son profil conserve de la valeur. Polyvalent, capable de jouer relayeur, sentinelle ou même milieu plus axial selon les besoins, il dispose d’une expérience que beaucoup de clubs recherchent en pleine saison, notamment en Ligue 2. On sait qu’il étudie aussi une future reconversion, mais le football continue de passer en premier dans ses priorités immédiates.

La période qui se profile avec le mercato de janvier peut s'avérer décisive pour les joueurs libres, même s'ils ne sont pas soumis au calendrier de la fenêtre des transferts. De nombreux clubs cherchent à se renforcer sans engager de grosses dépenses, et le profil d’un joueur comme Dabo correspond parfaitement à ces profils “prêts à l’emploi”. S’il venait à retrouver un challenge, ce passage par Montpellier aurait alors joué son rôle : maintenir le moteur en marche et la tête dans le bon axe.