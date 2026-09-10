L’ASSE a réussi son début de saison avec cinq victoires en cinq journées de Ligue 2. Invité par le média La Voix des Verts, Timothée Maymon ne cherche pas à tempérer son enthousiasme. Le journaliste de Ligue 1+ salue notamment le recrutement stéphanois, Jakob Breum et la transformation collective d’une équipe qu’il estime aujourd’hui capable d’évoluer en Ligue 1.

Cinq matchs, quinze points et une première place : le début de championnat de l’ASSE a rapidement créé de l’attente autour de l’équipe de Ian Cathro. Timothée Maymon préfère en profiter plutôt que multiplier les précautions. "Franchement, c'est hyper kiffant. On a tous envie de se dire : attention. Non, pas du tout. Moi, là, je plonge les deux mains dedans, les deux pieds dedans. Je kiffe, je sur-kiffe." Au-delà des résultats, le journaliste insiste sur le contenu proposé par les Stéphanois. "C'est merveilleux parce que tu as gagné des matchs comme on l'a fait l'année dernière, puis tu as la manière et c'est un kiff absolu."

ASSE : un mercato qui séduit Timothée Maymon

Maymon reste plus prudent lorsqu’il évoque Ian Cathro, qu’il explique connaître encore assez peu. Son regard se porte davantage sur l’effectif mis à disposition du technicien. "De l'extérieur, donc sans le connaître, j'ai plutôt l'impression que le mercato a été très réussi parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de raté." Un constat qui repose notamment sur l’intégration rapide des nouveaux joueurs.

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Deux recrues sont particulièrement citées : Áron Csongvai et Sohaib Naïr. "Csongvai, c'est canon. Naïr, c'est ce dont on avait besoin à côté de Le Cardinal. Tous sont au niveau." Les deux hommes ont effectivement pris une place centrale dans le début de saison stéphanois. Ils ont disputé l’intégralité des cinq premières journées de championnat, comme Julien Le Cardinal et Gautier Larsonneur.

Mais un joueur se détache clairement dans les préférences de Maymon : Jakob Breum. Le Danois a marqué deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses premières apparitions en Ligue 2. Son profil offensif séduit particulièrement le journaliste. "Breum, c'est le genre de mec qui te fait acheter une place de match. C'est sûr et certain." Puis il insiste : "Celui qui va me faire lever de mon canapé quand je serai chez moi, ou de mon siège, ou dans le Kop, c'est Breum."

Cardona, symbole d’une ASSE plus intelligente

Le journaliste évoque également la renaissance de Cardona. L'attaquant ne représente pas seulement une satisfaction individuelle à ses yeux. Son rendement serait aussi la conséquence d'un environnement collectif devenu plus cohérent.

"Ce qui me fait plaisir, c'est de retrouver une équipe et il l'incarne avec un QI foot et un QI tout court." Maymon se montre beaucoup plus critique lorsqu’il compare cette équipe à celle des mois précédents : "Je trouve que cette équipe, elle n'avait pas d'intelligence. Il manquait de l'intelligence de jeu et de l'intelligence tout court."

Le journaliste estime que le recrutement est venu modifier cette dimension. "Là, on n'a pris que des joueurs qui en avaient et Cardona s'épanouit parce que lui, c'est un mec smart, avec un QI football. Donc il peut jouer avec des personnes qui ont un QI football autour de lui."

"On a une équipe correcte de Ligue 1"

Reste une question : qu’est-ce qui pourrait enrayer la dynamique stéphanoise ? C’est probablement sur ce point que Maymon apporte l’analyse la plus intéressante. Les adversaires disposent désormais de cinq journées pour étudier le fonctionnement de l’ASSE et chercher des réponses au système utilisé par Cathro.

"Je pense d'abord, et Montpellier l'a un peu fait, que le système de jeu va quand même être analysé et peut-être petit à petit contré d'une certaine manière." Le journaliste ne considère cependant pas cette évolution logique comme une limite. Il souligne au contraire la capacité du staff à modifier son organisation pendant les rencontres : "Ça ne veut pas dire que ça va nous empêcher d'avancer, parce que Cathro a l'air quand même d'être en capacité à changer ses systèmes et à faire des changements en cours de match."

Montpellier avait justement posé des problèmes aux Verts avant la pause samedi dernier. L'ASSE avait ensuite repris l'avantage dès le début de la seconde période avant de s'imposer 3-1. Cette capacité d'adaptation constitue désormais l'un des points à surveiller, alors que les adversaires connaissent mieux les principes stéphanois.

Maymon identifie surtout une menace impossible à anticiper : "La glorieuse incertitude du sport qui fera qu'à un moment ou un autre dans la saison, on va avoir un creux." L'avance déjà acquise lui permet néanmoins d'assumer un discours particulièrement ambitieux : "Là, on a déjà pris un peu de marge, cinq points d'avance."

Et sa conclusion ne laisse aucune ambiguïté sur son regard actuel : "Encore une fois, moi je plonge dans l'emballement. On n'a pas une équipe de Ligue 2, on a une équipe correcte de Ligue 1."