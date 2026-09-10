Une semaine seulement après leur périlleux déplacement sur la pelouse de l'En Avant Guingamp à Roudourou, les Stéphanois seront de retour à la maison. Pour le compte de la douzième rencontre de la saison, l'ASSE retrouvera la pelouse de Geoffroy-Guichard avec la ferme intention de faire le plein de points devant leur public face au Stade Lavallois.

Si l'affiche peut paraître plus modeste sur le papier que les chocs précédents face au Red Star, à Nantes ou Guingamp, la réception de Laval a tout du match piège par excellence. Les Mayennais, toujours très bien organisés, disciplinés tactiquement et particulièrement redoutables sur les phases de transition, avaient embêté les Verts dans le Chaudron, la saison passée.

Après une ouverture du score rapide de Zuriko Davitashvili sur pénalty, Laval avait répondu avant la pause. Augustine Boakye n'avait cependant pas laissé les siens tergiverser et avait inscrit le second but des siens dans la foulée. En seconde période, le score n'avait pas bougé mais les tangos avaient gêné le jeu stéphanois.

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Pour l'ASSE, la clé résidera dans la capacité à imposer son rythme dès les premières minutes et à faire sauter le verrou lavallois. Avec le soutien indéfectible du Peuple Vert dans un Chaudron qui fera son job, comme d'habitude, l'AS Saint-Étienne devra faire preuve de patience et d'efficacité pour éviter tout faux pas à domicile.

ASSE - Laval est programmé

La rencontre entre l'AS Saint-Étienne et le Stade Lavallois est officiellement fixée au samedi 7 novembre à 20h. La partie comptant pour la douzième journée de Ligue 2 sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN SPORTS.

Une nouvelle fois, les joueurs de l’ASSE joueront le samedi soir à 20h. Une habitude depuis la première journée de l’exercice précédent.

Programmation complète de la douzième journée de Ligue 2

Vendredi 6 novembre 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

USL Dunkerque – EA Guingamp

AS Nancy-Lorraine – FC Sochaux-Montbéliard

Dijon FCO – Red Star FC

US Boulogne CO – FC Annecy

Grenoble Foot 38 – Stade de Reims

Samedi 7 novembre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Montpellier Hérault SC – FC Metz

Samedi 7 novembre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 3

Clermont Foot 63 – Rodez Aveyron Football

Samedi 7 novembre 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – Stade Lavallois

Samedi 7 novembre 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 3

Pau FC – FC Nantes