Relégué en Ligue 2 après 16 années dans l’élite, le Montpellier HSC affiche déjà ses ambitions : remonter immédiatement en Ligue 1. Le club héraultais mène un mercato ambitieux et ciblé, qui pourrait en faire un concurrent direct redoutable pour l’AS Saint-Étienne.

Montpellier, opération reconquête en Ligue 2

Après une saison 2024-2025 ratée, conclue par une descente inattendue, Montpellier veut rebondir sans perdre de temps. Le club de la Paillade n’a pas digéré l’échec et s’active sur tous les plans pour bâtir un effectif capable de jouer la montée dès cette saison. Avec les relégations conjointes de Reims et de l’ASSE, la Ligue 2 2025-2026 s’annonce particulièrement compétitive. Et dans ce contexte, les Héraultais ne veulent pas jouer les seconds rôles.

Dès le début du mercato, Montpellier s’est séparé de plusieurs cadres coûteux comme Wahbi Khazri. Téji Savanier, autre figure emblématique, pourrait suivre le même chemin, tandis qu’Andy Delort est reparti à la fin de son prêt. En parallèle, les dirigeants ont renforcé l’équipe avec six recrues déjà officialisées à la mi-juillet. Une stratégie claire : mélanger expérience, puissance et jeunesse pour viser un retour express en Ligue 1.

Un recrutement musclé pour viser la montée

La direction montpelliéraine a fait le choix de miser sur des profils aguerris. Julien Laporte, tout juste promu avec Lorient, rejoint le projet avec un contrat de trois ans. L’expérimenté défenseur (31 ans) incarne la solidité recherchée pour bâtir un socle défensif fiable. Même logique avec Alexandre Mendy, l’un des buteurs les plus prolifiques de Ligue 2 ces dernières saisons, qui débarque avec ses 22 buts inscrits l’an dernier à Caen.

Pour épauler ces cadres, Montpellier a aussi misé sur des joueurs en quête de relance, comme Nathanaël Mbuku, ancien joueur de l’ASSE, prêté par Augsburg. Au poste de gardien, Mathieu Michel arrive libre de Valenciennes pour apporter son vécu. La jeunesse n’est pas en reste : Victor Orakpo (Nice) et Naoufel El Hannach (PSG) viennent renforcer les rangs en prêt, preuve que le MHSC pense également à l’avenir.

Un mercato loin d'être terminé

Malgré cette activité dense, le mercato montpelliérain est loin d’être terminé. Des départs majeurs sont encore attendus, à commencer par Joris Chotard, pépite formée au club, dont le potentiel attire plusieurs clubs de Ligue 1 et étrangers. Becir Omeragic pourrait lui aussi quitter l’Hérault, tout comme Modibo Sagnan, courtisé en Turquie. À l’inverse, Jordan Ferri devrait rester, son profil séduisant le coach Zoumana Camara.

Ce dernier, jeune entraîneur ambitieux, ne cache pas ses objectifs : “On fera tout pour bâtir une équipe compétitive”, déclarait-il récemment. Le calendrier de préparation est déjà dense, avec cinq matchs amicaux programmés d’ici début août. Montpellier entend arriver prêt pour entamer la saison tambour battant.

L’ASSE prévenue : la concurrence monte en puissance en Ligue 2

L’AS Saint-Étienne, autre relégué de Ligue 1, ne pourra pas ignorer la montée en puissance montpelliéraine. Si les Verts veulent retrouver l’élite, il leur faudra lutter avec des concurrents aux moyens solides et à l’ambition claire. Montpellier en fait assurément partie.

Dans une Ligue 2 qui n’a jamais été aussi relevée, chaque point comptera. Et les renforts montpelliérains sonnent comme un message clair envoyé à l’ASSE et aux autres prétendants : il faudra compter sur eux.