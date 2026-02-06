Philippe Montanier, nouveau coach de l'ASSE, s'est présenté devant les journalistes en conférence de presse de ce jeudi. Retranscription.

"Oui, c’est chargé parce que tout le monde veut vous voir. On a vu le staff, on a évoqué les missions de chacun, ainsi que les valeurs que je voulais au sein du staff.

Ensuite, on a fait pas mal de vidéos avec les joueurs, l’après-midi, sur les principes défensifs et les principes offensifs. Bref, on arrive à 7h30 et je pars à 19h, ce qui n’est pas un problème. Il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps, donc on est forcément obligé d’y consacrer beaucoup de temps.

On a commencé les entretiens. J’ai commencé, et j’en ai encore cet après-midi. L’objectif est de bien connaître les joueurs. De voir ce qu’ils attendent de nous. Mieux connaître les joueurs, mais aussi les hommes. Savoir d’où ils viennent, quelle est leur famille, s’ils ont des enfants, des frères, des sœurs, etc. Ensuite, savoir ce qu’ils attendent de nous, des coachs, et de moi en particulier. Pouvoir aussi échanger sur leurs qualités humaines, leurs qualités footballistiques, et leurs axes de progression, selon eux.

Puis après, je dis aussi ce que je pense de chaque joueur, parce que je les ai observés depuis le début de la saison. L’idée est d’avoir un vrai moment d’échange, et surtout de leur dire que s’il y a un problème, ils n’hésitent pas à venir frapper à ma porte. C’est toujours mieux, même quand on n’est pas d’accord, d’avoir une conversation en face à face, en direct, et de pouvoir s’expliquer.

On connaît un peu mieux les joueurs, leur parcours, et un peu leur personnalité aussi. Et surtout, je vois qu’ils sont très conscients de leurs qualités et des axes sur lesquels ils doivent progresser.

Nous, on est là pour eux. On leur dit : on va vous aider, et vous allez nous aider à performer. Je dirais que c’était plutôt sympa comme échange. Parce que là, on n’est pas dans un bureau, face à face, mais sur un canapé, un sofa. L’entraîneur, c’est plus de l’homme à homme.

J’ai vu tous les matchs depuis le début. Vous en savez autant que moi. C’est une équipe qui a un potentiel offensif intéressant, avec des qualités techniques et de la vitesse sur les côtés. Il y a un équilibre défensif à trouver. C’est toute une équipe qui doit défendre. Donc on a commencé à travailler là-dessus, sur certains principes défensifs urgents à acquérir pour être performants.

L’évolution en 25 ans ? La vraie évolution, même si je ne suis là que depuis une semaine, c’est le centre d’entraînement de l’Étrat. Il était déjà très bien à l’époque, mais il a encore franchi un cap, et je pense que ce n’est pas fini. En revanche, ce qui n’a pas changé, c’est l’accueil des gens. Je connaissais déjà un peu l’environnement, puisque j’étais déjà passé ici et que j’avais des voisins stéphanois. Mais Stéphane Lièvre ne connaissait pas, et tous les soirs il me dit à quel point les gens sont incroyablement gentils et font tout pour nous. De Lydie, qui s’occupe du linge, au chef cuisinier. Lui a été plus surpris que moi, parce que moi je connaissais déjà. Ça, en revanche, ça n’a pas changé."