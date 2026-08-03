Repositionné au milieu de terrain par Ian Cathro, Maxime Bernauer pourrait bien devenir l'une des révélations de ce début de saison à l'ASSE. L'ancien défenseur central du Paris FC semble avoir trouvé sa place dans un secteur nouveau pour lui.

L'arrivée d'Ian Cathro a rebattu les cartes au sein de l'effectif stéphanois. Le technicien écossais a rapidement imprimé sa patte en modifiant l'organisation de son équipe, mais également en repositionnant certains joueurs. C'est notamment le cas de Maxime Bernauer.

Habitué à évoluer en défense centrale, le joueur de 27 ans découvre désormais un nouveau registre. Utilisé devant la défense, il doit assurer l'équilibre de l'équipe, récupérer les ballons et participer à la première relance. Une mission exigeante, mais qui semble lui convenir.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le Stéphanois a d'ailleurs profité de la blessure de Mahmoud Jaber pour accumuler du temps de jeu au cours de la préparation estivale. Il s'est d'ailleurs livré dans le dauphiné libéré à l'issue de la rencontre : "Chacune des deux équipes voulait gagner. On a affronté une vraie bonne équipe qui venait de battre Galatasaray 3-0 il y a 4 jours. On a réussi à faire de bonnes choses, même s’il y avait de la fatigue en deuxième mi-temps. C’était vraiment important de gagner, parce que ça doit faire partie de notre ADN cette année. C’est bien de bonifier cette grosse semaine de travail par une victoire contre une bonne équipe, même si tout n’est pas parfait."

Maxime Bernauer (ASSE) s'adapte au nouveau système

Le changement de poste n'a rien d'anodin. Ian Cathro attend beaucoup de son milieu défensif, un rôle essentiel dans son organisation tactique. Maxime Bernauer a donc dû modifier certains automatismes tout en conservant les qualités qui ont fait sa force en défense : son sens de l'anticipation, son placement et sa qualité de relance.

Les progrès observés ces dernières semaines n'ont pas échappé au nouvel entraîneur stéphanois dans des propos publiés sur le site officiel du club à l'issue de la rencontre contre Venezia FC (4-3) : « Je pense qu'il a énormément progressé. Il est très concentré sur l'apprentissage de ce rôle. Jour après jour, il comprend de mieux en mieux ce que nous attendons de lui, et nous voyons des progrès à chaque sortie. Je trouve qu'il fait du bon travail. C'est une situation différente pour lui, mais il s'adapte bien. »

Des propos qui témoignent de la confiance accordée au joueur par son entraîneur.

Un titulaire en puissance contre Sochaux ?

En attendant le retour de Mahmoud Jaber, Maxime Bernauer semble avoir pris une longueur d'avance. Tout porte à croire qu'il sera aligné dès le coup d'envoi face à Sochaux, samedi, lors de la première journée du championnat de ligue 2.

Ce choix ne serait pas une surprise. Avec 336 minutes disputées au cours des cinq rencontres de préparation, il est, avec Julien Le Cardinal (capitaine de l'ASSE), le joueur le plus utilisé par Ian Cathro.

Cette statistique illustre parfaitement l'importance prise par l'ancien joueur du Paris FC dans le nouveau projet stéphanois. Longtemps considéré comme un défenseur central, Maxime Bernauer est peut-être en train de s'offrir une seconde carrière quelques mètres plus haut sur le terrain.

L'idée était audacieuse. Les premières semaines laissent toutefois penser qu'Ian Cathro pourrait bien avoir eu du flair.